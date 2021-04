L’expert CONTROVERSIAL Candace Owens a qualifié le verdict de culpabilité de Derek Chauvin de «justice populaire» tout en parlant avec l’animateur tout aussi controversé Tucker Carlson, qui a demandé si le procès «abandonnait la civilisation».

«Ce que nous voyons, c’est la justice populaire», a déclaré Owens en réponse à Carlson. « Cela signifie maintenant que les démocrates peuvent obtenir ce qu’ils veulent. »

Candace Owens a déclaré que le verdict de culpabilité de Chauvin était une « justice populaire » Crédit: Fox News

Owens a fait les remarques choquantes sur l’émission de Carlson après le procès de Chauvin, où le jury l’a déclaré coupable des trois chefs d’accusation de meurtre et d’homicide involontaire coupable.

Cela, selon Owens, était un verdict inéquitable.

« Ce n’était pas un procès équitable. Personne ne peut dire que c’était un procès équitable. »

« Les médias et les démocrates ont maintenant assez de pouvoir pour intimider, mentir et créer de la propagande », a-t-elle soutenu.

Elle a dit que cela prouve que les démocrates peuvent obtenir ce qu’ils veulent Crédit: AFP

« Vous penseriez que dans un pays comme le nôtre, vous penseriez le plus civilisé et le plus juste, » demanda Carlson. « Ici, vous devez considérer une affaire de meurtre à travers le prisme de la politique. Quand vous arrivez à ce point, n’avez-vous pas déjà abandonné la civilisation? »

« Et ce que nous voyons vraiment, c’est la justice populaire et c’est vraiment ce qui s’est passé avec tout ce procès, ce n’était pas un procès contre George Floyd ou Derrick Chauvin », a répondu Owens.

«Il s’agissait d’un essai visant à déterminer si les médias étaient suffisamment puissants pour créer une simulation et décider d’un récit en l’absence de faits. , » elle a continué.

« Sans montrer la vidéo complète de la police qu’ils auraient pu publier, ils ont refusé de libérer la caméra corporelle complète, ce qui aurait ajouté plus de clarté au fait que les médias mentaient. »

« Les médias sont sortis et nous ont dit que c’était un homme qui ne faisait que reprendre sa vie », a-t-elle poursuivi. « C’était un bon membre de la société, vous savez, et il s’est mêlé parce qu’un policier blanc raciste l’a fait sortir pour lui et l’a tué. »

Les médias sont « la raison pour laquelle les démocrates sont heureux, parce qu’ils se rendent compte, bien sûr, que les médias les soutiennent et que maintenant les démocrates peuvent obtenir ce qu’ils veulent ».

« Nous allons émeute, nous allons piller, nous enverrons ces gens comme des soldats pour détruire vos quartiers », a-t-elle déclaré en désignant les manifestations contre la brutalité policière à travers le pays. « Et c’est exactement ce qui s’est passé qui a été la détermination de ce procès. »