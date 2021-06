Candace Owens dit à Naomi Osaka, un «flocon de neige spécial», d’arrêter le tennis … pour revenir en arrière après que la star se soit retirée de Roland-Garros

Lundi après-midi, le numéro deux mondial d’Osaka a de nouveau choqué le monde du sport en se retirant de l’Open de France en cours.

Sanctionnée par les organisateurs de tournois d’une amende de 15 000 $, la star japonaise qui a grandi aux États-Unis avait refusé de participer aux conférences de presse obligatoires à Roland Garros, invoquant des problèmes de santé mentale.

« Je pense que maintenant la meilleure chose pour le tournoi, les autres joueurs et mon bien-être, c’est que je me retire pour que tout le monde puisse se concentrer sur le tennis qui se déroule à Paris, » Osaka a écrit dans le cadre d’une déclaration en début de semaine.

pic.twitter.com/LN2ANnoAYD – NaomiOsaka 大 坂 な お み (@naomiosaka) 31 mai 2021

«Je n’ai jamais voulu être une distraction et j’accepte que mon timing n’était pas idéal et que mon message aurait pu être plus clair.

« Plus important encore, je ne banaliserais jamais la santé mentale ni n’utiliserais le terme à la légère. »

Avant cette dernière correspondance, cependant, Owens, rejoignant d’autres critiques tels que Piers Morgan, a sauté sur l’un des tweets d’Osaka où le quadruple vainqueur du Grand Chelem avait écrit. « La colère est un manque de compréhension. Le changement met les gens mal à l’aise ».

« Elle commence à devenir tellement ennuyeuse, » Owens a commencé, en retweetant le message original.

«Arrêtez simplement le tennis et devenez un militant à plein temps. Vous gagnez des millions et vous vous plaignez maintenant (à nouveau) parce que vous pensez que vous êtes un flocon de neige spécial qui ne devrait pas avoir à faire de conférences de presse parce que c’est une forme de« violence mentale ». «

Le «changement» ne met pas les gens mal à l’aise. Des multimillionnaires agaçants, sur-privilégiés, qui ne touchent même pas leurs propres poignées de porte, pleurant à quel point leur vie est dure – cela met les gens mal à l’aise. Vous êtes maintenant devenu insupportable. Arrêtez simplement le sport. – Candace Owens (@RealCandaceO) 31 mai 2021

« » Le changement « » ne met pas les gens mal à l’aise « , Owens a continué.

« Des multimillionnaires agaçants, sur-privilégiés, qui ne touchent même pas leurs propres poignées de porte, pleurant à quel point leur vie est dure – cela met les gens mal à l’aise. Vous êtes maintenant devenu insupportable. Arrêtez simplement le sport, » elle a signé.

Pourtant, après les aveux d’Osaka de souffrir de «crises de dépression» depuis 2018 et d’anxiété sociale, Owens a rapidement fait marche arrière et a offert son soutien à la starlette en difficulté.

Naomi Osaka a pris la bonne décision. La maladie mentale est grave et c’est toujours un acte de courage de s’éloigner pour faire face à des problèmes personnels. Accent sur le mot personnel. Il devient trop à la mode pour que l’expérience d’une personne se transforme en une demande pour tout le monde … – Candace Owens (@RealCandaceO) 31 mai 2021

« Naomi Osaka a pris la bonne décision, » concéda-t-elle.

«La maladie mentale est grave et c’est toujours un acte de courage de s’éloigner pour faire face à des problèmes personnels. L’accent est mis sur le mot personnel.

« Il devient trop à la mode pour que l’expérience d’une personne se transforme en une demande pour tout le monde … », elle a ajouté.

Le concept ici est simple. J’ai des gens dans ma famille qui luttent contre l’alcoolisme. Ils n’exigent pas que tous les lieux et toutes les personnes dans le monde arrêtent donc de boire et de vendre de l’alcool. Les luttes personnelles ne sont pas universelles et ne devraient pas l’être. Je souhaite vraiment bonne chance à Naomi. https://t.co/C2xutSpinN – Candace Owens (@RealCandaceO) 31 mai 2021

« Je souhaite vraiment bonne chance à Naomi, » Owens a souligné, avant de souligner comment « les luttes personnelles ne sont pas universelles et ne devraient pas l’être ».

« Le concept ici est simple. J’ai des gens dans ma famille qui luttent contre l’alcoolisme. Ils n’exigent pas que chaque lieu et personne dans le monde cesse de boire et de vendre de l’alcool », elle a également expliqué.

De retour dans le monde du tennis, Osaka a reçu les éloges de la légende du jeu féminin Billie Jean King qui a écrit: « C’est incroyablement courageux que Naomi Osaka ait révélé sa vérité sur sa lutte contre la dépression. »

« En ce moment, l’important est que nous lui donnions l’espace et le temps dont elle a besoin. Nous lui souhaitons bonne chance. »

Quel journaliste osera à nouveau critiquer Naomi Osaka? Elle a ce qu’elle voulait – plus de critiques, seulement des éloges. Pendant ce temps, tous ses collègues professionnels du tennis continueront de s’acquitter de leurs obligations contractuelles envers les médias et seront critiqués lorsqu’ils le mériteront. Cela semble juste? – Piers Morgan (@piersmorgan) 1 juin 2021

Mais Morgan continue de s’en tenir à ses armes, demandant sur Twitter ce matin: «Quel journaliste osera à nouveau critiquer Naomi Osaka?

« Elle a ce qu’elle voulait – plus de critiques, seulement des éloges. Pendant ce temps, tous ses collègues professionnels du tennis continueront de s’acquitter de leurs obligations contractuelles envers les médias et seront critiqués quand ils le méritent. [Does] cela semble juste? «

Oui les trolls, j’ai un vrai problème avec les stars du tennis noires … pic.twitter.com/I3AcNGxKhr – Piers Morgan (@piersmorgan) 1 juin 2021

Dire au HuffPost de « grandir » pour « appâtage de race pathétiquement malhonnête », en l’accusant une fois de plus « s’en prendre à une femme de couleur qui a réussi et qui a parlé de ses problèmes de santé mentale » – en clin d’œil à son traitement de Meghan Markle – Morgan a téléchargé une photo de lui et de Venus Williams pour prouver un point.

« Oui les trolls, j’ai un vrai problème avec les stars du tennis noires …, » il était sous-titré.