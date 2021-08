Candace Owens dénonce les « dessins animés prédateurs » poussant les enfants dans la « dysphorie de genre » après l’épisode de travestissement des Muppet Babies – RT USA News

Un épisode du dessin animé pour enfants américain « Muppet Babies » a suscité la colère de beaucoup sur les réseaux sociaux, y compris la spécialiste conservatrice Candace Owens, après qu’un personnage masculin, Gonzo, a enfilé une robe et s’est déclaré être « Gonzorella ».

Fin juillet, Disney Junior a diffusé son dernier épisode de « Muppet Babies », un dessin animé dérivé présentant des versions pour tout-petits des personnages du bien-aimé « Muppet Show ».

Cependant, cet épisode de la série animée par ordinateur, destiné aux enfants âgés de trois à huit ans, contenait un peu de torsion, car le personnage excentrique et imprévisible Gonzo voulait porter une robe pour le bal royal et s’est appelé plus tard « Gonzorelle. »

Dans l’épisode, vaguement basé sur l’histoire de Cendrillon, Baby Piggy dit à Gonzo que les garçons doivent aller au bal en tant que chevaliers, alors le Fairy RatFather lui accorde un vœu, le transformant en une princesse avec une identité secrète.





Après le bal, Baby Piggy dit à Gonzo qu’ils ont rencontré une princesse incroyable, mais elle s’est enfuie. À ce stade, Gonzo dit qu’il était la princesse et met la robe pour le prouver.

Il dit à ses camarades muppets qu’il ne voulait pas qu’ils soient en colère contre lui, alors il avait gardé son penchant pour le travestissement pour lui. « Parce que vous vous attendiez tous à ce que j’aie une certaine apparence » il répond quand Baby Piggy demande pourquoi il a gardé le secret.

Cependant, le travestissement dans les dessins animés pour enfants a été jugé trop extrême par certains sur les réseaux sociaux, y compris le commentateur franc Owens qui a partagé sa colère dans un tweet lundi.

L’étiqueter comme « malade et PERVERTI » a-t-elle affirmé, ajoutant qu’elle ne pouvait pas croire « ils poussent l’agenda trans sur les enfants via des bébés muppet. »

Je n’arrive pas à croire que je tweete ça mais… ils poussent l’agenda trans sur les enfants via les bébés muppets. C’est malade et PERVERTI. Tout le monde devrait être dérangé par les dessins animés prédateurs destinés à introduire les enfants dans la dysphorie de genre. Ramenez les muppets virils, ça vous tente ? pic.twitter.com/kvoig0y9N5 – Candace Owens (@RealCandaceO) 2 août 2021

« Tout le monde devrait être dérangé par les dessins animés prédateurs destinés à introduire les enfants dans la dysphorie de genre. Ramenez des muppets virils, ça vous dit ? Owens a ajouté.

L’experte conservatrice n’était pas seule, beaucoup soutenant ses commentaires sur Twitter. « Laissez les enfants être des enfants » mentionné Le joueur de la NFL Nicholas Williams, avertissant les gens de « Soyez conscient des émissions que vos enfants regardent, car ces réseaux essaient d’endoctriner et de pervertir l’esprit des petits enfants. »

D’autres se méfiaient également du dessin animé. « Ouais [they] veulent les rendre super jeunes quand leur cerveau est en développement », une personne tweeté.

L’auteur conservateur JD Rucker a lancé un autre avertissement, disant aux gens de s’assurer de garder un œil sur l’agenda trans malgré tout ce qui se passe dans le monde. « Ce n’est pas parce que trop de parents ne font pas attention que nos enfants ne le sont pas » il a écrit.

Plusieurs personnes mentionné les dessins animés étaient merveilleux quand ils étaient jeunes et ils ne comprenaient pas pourquoi il y avait un tel besoin de les changer.





Le point de vue d’Owens n’était pas partagé par tout le monde. Certaines personnes congédié ses commentaires, affirmant que le personnage de Gonzo portait en réalité une robe depuis 1975 et que l’épisode en question avait « rien à voir avec la dysmorphie de genre ».

Une personne a dit qu’en tant qu’adulte, les muppets l’avaient aidé à découvrir qui ils étaient. « J’aime tout chez Gonzo qui veut porter une robe, » un utilisateur de Twitter a écrit.

Certains argumenté que le spectacle enseigne aux enfants à respecter et à apprécier les autres, peu importe à quoi ils ressemblent, en leur demandant comment cela serait considéré « horrible et pervers. »

S’adressant au blog du fan club de Disney D23 avant les remarques d’Owens, le producteur exécutif Tom Warburton et la coproductrice Robyn Brown ont déclaré qu’ils voulaient faire une histoire où Gonzo portait une jupe et que personne ne s’en souciait, mais ils ont décidé d’y intégrer également l’intrigue de Cendrillon. . «C’était tellement merveilleusement Gonzo. Nous espérons qu’il inspirera également les enfants qui regardent à être à 347% d’eux-mêmes à leur manière », dit Brown.

Owens n’est pas étranger à la controverse. Peu de temps après son tweet des muppets, la commentatrice conservatrice a pris avoir pour but à la footballeuse américaine Megan Rapinoe après la défaite de l’équipe contre le Canada aux Jeux olympiques. « Pas déchirant du tout. Rapinoe est une poubelle anti-américaine qui ne représente jamais notre pays, nulle part, jamais. »

