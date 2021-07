L’experte conservatrice Candace Owens est fustigée par les critiques après avoir repoussé un rapport qualifiant le nouveau concurrent de Big Tech, Freedom Phone, de « contrefaçon chinoise bon marché ».

Owens était l’un des nombreux conservateurs populaires à promouvoir le Freedom Phone cette semaine, le présentant comme une alternative au soutien des grandes entreprises technologiques telles qu’Apple et Google.

L’entrepreneur Erik Finman, un millionnaire autoproclamé de bitcoins, a créé le nouveau Freedom Phone, et s’est dit inspiré de le faire après que les sociétés de médias sociaux eurent suspendu les divers comptes de Donald Trump à la suite de l’émeute du 6 janvier au Capitole.

Aujourd’hui, je vous annonce le Freedom Phone. Il s’agit de la première réaction majeure contre les grandes entreprises technologiques qui nous ont attaqués – simplement parce qu’elles pensaient différemment. Complet avec son propre App Store non censuré et ses fonctionnalités de confidentialité. Nous reprenons enfin le contrôle. https://t.co/tOSnuxncfdpic.twitter.com/Hykp08ITCQ – ERIK FINMAN (@erikfinman) 14 juillet 2021

Le principal argument de vente du Freedom Phone est qu’il est équipé de son propre magasin d’applications et ne dépend pas d’Apple ou de Google, ce qui signifie que les applications pour Parler ou d’autres services de droite ne peuvent pas être supprimées. Les applications pour les points de vente conservateurs tels que Rumble et Newsmax sont même préchargées. Finman a également déclaré que le téléphone avait des fonctionnalités de confidentialité améliorées et l’a appelé « non censurable ».

Le manque de détails techniques disponibles sur le site Web de Freedom Phone et son prix élevé de 500 $ ont toutefois conduit certains critiques à remettre en question la valeur de ce qui est réellement proposé. De nombreux rapports ont décrit le téléphone comme n’étant qu’un léger « rebranding » du téléphone chinois Umidigi A9 Pro, qui coûte environ 120 $.

Owens, qui a offert des codes de réduction pour le téléphone à ses abonnés, s’est opposée à l’un de ces rapports.

« Vous SAVEZ que vous devriez prendre un Freedom Phone lorsque Daily Beast, géré par l’État, publie instantanément un article à succès sur vous ! » Owens a tweeté vendredi.

LOL, vous SAVEZ que vous devriez prendre un téléphone de la liberté lorsque Daily Beast, géré par l’État, publie instantanément un article à succès sur vous! Rendez-vous sur https://t.co/5RJKUjkzOH et utilisez le code CANDACE pour une réduction. Au revoir Big Tech !! – Candace Owens (@RealCandaceO) 16 juillet 2021

Le Freedom Phone a sa juste part de partisans conservateurs déjà, mais il a aussi beaucoup de critiques, beaucoup utilisant la défense d’Owens du produit pour l’obtenir et la tendance Freedom Phone, et certains accusant même les conservateurs de diriger un « griffe » sur leurs partisans.

D’autres ont fustigé le fait qu’un téléphone destiné aux conservateurs qui valorisent la liberté d’expression est étant fabriqué en Chine – mais Finman a répliqué, affirmant qu’il est en fait fabriqué à Hong Kong.

Il prétend que le Freedom Phone est le « meilleur » dans le monde et était ouvert sur le fait qu’Umidigi était l’inspiration pour son produit, dont la conception était en partie basée sur un téléphone précédent que la société avait fabriqué. Il a également défendu le prix de 500 $, citant des fonctionnalités améliorées de mémoire et de confidentialité, ainsi que ses applications personnalisées pour le consommateur de droite.





Le marché des alternatives aux grandes entreprises technologiques s’est considérablement développé depuis le limogeage de Trump des médias sociaux en janvier. De nombreux conservateurs ont proposé des services nouveaux ou à venir destinés à rivaliser avec des plateformes telles que Twitter et Facebook, qui ont été accusées de signaler des publications et de suspendre des utilisateurs en fonction de leurs opinions politiques.

L’ancien assistant de Trump, Jason Miller, a récemment annoncé Gettr, un espace de type Twitter destiné aux utilisateurs conservateurs et à d’autres frustrés par le contrôle de la parole sur Twitter. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles Trump pourrait rejoindre Gettr une fois celui-ci développé. Pendant un certain temps, il tweetait à partir d’une page de blog aujourd’hui disparue qui était censée remplacer son compte Twitter.

Le partisan de Trump et PDG de My Pillow, Mike Lindell, également suspendu de nombreuses plateformes de médias sociaux, a également lancé un site Web de médias sociaux cette année, conçu comme une alternative à des sites comme Facebook et YouTube, bien que son lancement ait été entravé par des problèmes.

Trump a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’il se joignait à un procès contre Facebook, Google et Twitter. Le recours collectif exige la fin des « interdiction de l’ombre » et « liste noire » d’utilisateurs conservateurs.

