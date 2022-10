Candace Nelson de Sprinkles sur les conseils de Reese Witherspoon : Interview – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : photo de courtoisie

Depuis son lancement en 2005, Candice Nelson‘s Sprinkles Cupcakes a eu une célébrité fidèle après avoir compté tout le monde de Oprah Winfreyà Katie Holmes (qui a aidé à les mettre sur la carte) et client devenu ami Reese Witherspoon. La La revanche d’une blonde la star fait l’éloge de l’entrepreneuse en série au dos de son nouveau livre Doux Succès, mais a également partagé de nombreux conseils avec Candace au fil des ans. “[Reese taught me] embrasser l’ambition comme une entreprise et ne pas considérer cela comme un vilain mot. Et allez-y en tant que femme », a déclaré Candace HollywoodLa Vie dans une interview EXCLUSIVE. “Et, possédez-le”, a-t-elle ajouté.

“L’autre chose est juste de soutenir d’autres femmes autour de vous… de le rendre à celles qui arrivent et aux femmes de votre vie qui font des choses et font changer les choses. Deux des nombreuses choses qu’elle a inspirées [me on],” l’ancien Ruée vers le sucre productrice exécutive et juge a ajouté des conseils de son ami oscarisé.

L’entrepreneuriat n’était pas dans les cartes pour Nelson en tant que jeune, en particulier avec un père avocat d’entreprise. “En d’autres termes, une aversion au risque”, note-t-elle. “Il n’y avait pas beaucoup de modèles dans ma vie pour l’entrepreneuriat, et pas l’entrepreneuriat féminin… il y avait probablement un murmure d’inspiration lorsque j’ai eu mon premier cookie de Mme Fields. Je me souviens encore de quelqu’un qui en a ramené un du centre commercial à la maison… c’était tellement incrédule que quelque chose d’aussi délicieux ait existé créé par une femme », se souvient-elle, faisant référence à un collègue entrepreneur. Champs Debbi. Comme son père, Candace a d’abord suivi un cheminement de carrière traditionnel – bien que dans la banque et non dans le droit – mais s’est retrouvée dans une école de pâtisserie après le 11 septembre et le crash des dot-com des années 2000. Lors de la planification de son propre mariage à peu près à la même époque, Nelson a pris note de la tendance du niveau des cupcakes – suscitant l’idée que le dessert préféré des Amériques pourrait utiliser une sorte de “mise à niveau”.

«Je voulais faire quelque chose d’artistique après l’école de pâtisserie, mais quelque chose que les gens pourraient éventuellement manger au quotidien…[cupcakes] sont américains de façon innée, c’est quelque chose que notre pays aime – nous en avons de merveilleux souvenirs nostalgiques », dit-elle. «Nous lui avons donc donné une cure de jouvence complète et c’était de l’intérieur en commençant par les techniques, les ingrédients, la qualité des ingrédients, leur fraîcheur et en réinventant le look. Je voulais créer le cupcake moderne… J’ai cherché à le rendre plus sophistiqué pour qu’il plaise aux adultes, mais je ne voulais pas perdre l’aspect ludique », explique-t-elle. Elle et son mari Chris Nelson a ouvert le premier emplacement Sprinkles à Beverly Hills en 2005, devenant finalement une chaîne nationale.

Le livre est une sorte de guide pour prendre une recette et la transformer «en profit», selon la couverture – mais Candace réfléchit à plusieurs étapes importantes en cours de route, y compris un «moment capital» impliquant Oprah. “Harpo Studios a appelé et c’était à l’époque où les gens appelaient au téléphone… c’était un producteur du Spectacle d’Oprah Winfrey et elle m’a dit : « Oprah adore tes cupcakes », se souvient Candace à HL. « Je me souvenais juste d’avoir pensé que je me faisais avoir en ce moment ? Il n’y a toujours personne comme Oprah en termes de pouvoir qu’elle avait avec cette émission… Faire parler Oprah de votre produit dans son émission était le summum pour un propriétaire d’entreprise ou quelqu’un qui commercialise un produit », a-t-elle rappelé, ajoutant qu’elle a dû accomplir la tâche ardue de terminer 350 cupcakes du jour au lendemain et les amener à Chicago.

« J’ai dit qu’il n’y avait pas de problème, nous y arriverons », dit Candace. “C’était une journée lente en janvier et je me disais” d’accord, allumez les fours “et nous avons préparé ces 350 cupcakes, réservé un œil rouge, les avons tous transportés dans l’avion… nous étions une marque mondiale du jour au lendemain et nous avons eu un un seul endroit.

En plus de lancer sans doute la boulangerie la plus pionnière des années 2000, Candace a ensuite fait ses débuts à la télévision sur Guerres de petit gâteau en 2009, produit exécutif et est apparu sur Ruée vers le sucre et a également lancé l’entreprise de pizza réussie Pizzana. L’ancienne de l’Université Wesleyan a cofondé cette dernière avec son mari, qui possède trois sites à Los Angeles et un qui ouvrira bientôt à Dallas en plus de vendre des tartes surgelées en ligne. Elle dit que la création de ses propres marques et le mentorat d’autres femmes dans le monde des affaires sont ce qui l’a finalement inspirée à écrire son nouveau livre.

“[Sweet Success] est venu d’un endroit très authentique où beaucoup de femmes fondatrices m’ont contacté pour obtenir des conseils et j’en ai encadré quelques-unes à côté. Et j’ai commencé à investir dans des entreprises féminines et pour la plupart sous-représentées », a-t-elle expliqué. “COVID m’a donné une opportunité car le restaurant n’était pas ouvert et cela m’a donné un petit moment pour m’asseoir et réfléchir et écrire sur l’incroyable voyage que j’ai fait et les leçons que j’ai apprises pour atteindre un plus grand spectateurs. Seulement tant d’heures dans la journée. Je pense qu’il s’agit simplement de voir à quel point les femmes ont du pouvoir et combien d’entre elles ne s’en rendent pas compte.

Quant aux projets de retour devant la caméra, Candace dit ne jamais dire jamais. “Je viens de co-créer et de produire [Best In Dough] pour mon partenaire chez Pizzana, Daniele Uditi, sur Hulu. C’est une version pizza de Guerres de petit gâteau», dit-elle à propos de l’un de ses nombreux projets en cours. “En ce qui concerne mon retour devant la caméra – je suis toujours ouvert à cela, mais peut-être que cela pourrait être dans la veine d’une émission d’affaires ou d’entrepreneuriat au lieu d’une émission de pâtisserie!”