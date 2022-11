Candace Cameron Bure veut remettre le christianisme dans les films de Noël

Candace Cameron Bure est dans l’esprit des fêtes et l’actrice veut remettre le christianisme dans les films de Noël dans lesquels elle joue.

“Je pense que Great American Family gardera le mariage traditionnel au cœur”, a déclaré la star de “Fuller House” au le journal Wall Street du nouveau réseau qu’elle a rejoint plus tôt cette année.

Bure a quitté le Hallmark Channel en avril. Elle avait travaillé avec le réseau populaire pendant plus d’une décennie, jouant auparavant dans 10 films de vacances et 30 films au total pour Hallmark’s Crown Media.

“Mon cœur veut raconter des histoires qui ont plus de sens, de but et de profondeur derrière elles”, a-t-elle déclaré au point de vente. “Je savais que les gens derrière Great American Family étaient des chrétiens qui aiment le Seigneur et voulaient promouvoir des programmes religieux et de bons divertissements familiaux.”

Dans une déclaration précédente, Bure a partagé comment ses convictions personnelles s’alignent sur la grande famille américaine.

“Je suis très enthousiaste à l’idée de développer une programmation familiale et religieuse réconfortante et de créer le genre d’histoires que ma famille et moi aimons regarder”, a-t-elle déclaré.

“Je cherche constamment des moyens d’inspirer les gens à vivre leur vie avec un but.”

Bien que Bure n’ait pas évoqué son départ de Hallmark Channel, elle a déclaré: “C’est fondamentalement un réseau complètement différent de celui où j’ai commencé à cause du changement de direction.”

Bill Abbott, l’ancien PDG de Hallmark Channel, dirige désormais Great American Family.