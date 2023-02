Candace Cameron Bure retrouve la co-vedette de “Full House” Lori Loughlin après le scandale des admissions à l’université

La star de “Full House”, Candace Cameron Bure, est ravie de retrouver sa famille à l’écran.

L’actrice de 46 ans a déclaré à Fox News Digital qu’elle se préparait pour son apparition spéciale à “90s Con” en mars. Bure sera rejointe par ses anciennes co-stars Jodie Sweetin, Dave Coulier et Andrea Barber.

“Nous avons fait ’90s Con’ l’année dernière. C’était tellement amusant. C’est un endroit incroyable pour rencontrer tous les fans qui viennent et passer un bon moment… Et puis sur une note personnelle, c’est juste génial de passer du temps avec mon Famille “Full House””, a-t-elle déclaré en exclusivité à Fox News Digital lors de la 30e édition des Movieguide Awards.

Bure a également déclaré qu’elle était ravie de s’entourer d’autres actrices qui avaient fait des émissions de télévision dans les années 90.

“Je suis moi-même une fangirl de tant de gens qui sont là… Je veux prendre des photos avec la foule de ‘Clueless’ et la foule de ‘Buffy’… C’est génial… C’est génial.”

Lors des Movieguide Awards, Bure a été rejoint par la co-star Lori Loughlin sur le tapis rouge.

Il s’agissait de la première apparition de Loughlin à une remise de prix depuis sa sortie de prison en décembre 2020 après son implication dans le tristement célèbre scandale des admissions à l’université.

Bure a déclaré à Fox News Digital que c’était “super génial” et “amusant” de fouler le tapis rouge avec “l’un des [her] meilleurs amis.”

Bure a fait ces commentaires alors qu’elle était largement reconnue lors de la 30e édition des Movieguide Awards vendredi soir.

L’actrice hollywoodienne a reçu le Grace Award de la performance la plus édifiante à la télévision. Elle a exprimé sa gratitude pour avoir été nominée pour plusieurs prix.

“Je suis très reconnaissant pour les Movie Guide Awards car ils mettent en lumière le divertissement familial, dans les films et à la télévision”, a déclaré Bure sur le tapis rouge.

“C’est un véritable honneur d’être nominé pour trois prix ce soir, deux pour un film dans lequel je suis et que j’ai produit, puis un en tant qu’actrice, donc c’est excitant, et j’ai hâte d’y être.”

L’actrice de 46 ans a été nominée pour le prix Epiphany, le meilleur film pour les familles et le prix Grace pour son travail dans le film de vacances “A Christmas… Present”.

“A Christmas… Present” est le premier film de vacances de Bure depuis qu’elle a rejoint le réseau Great American Family après sa sortie de Hallmark Channel.

Bure est le directeur de la création du réseau Great American Family.

Elle dépeint une mère de l’immobilier emmenant sa famille passer Noël avec la famille de son frère qui a des attentes différentes pour les vacances, ce qui se traduit par un drame.

La vraie maman de trois enfants a continué à dire à Fox News Digital ce que cela signifie d’être nominée pour son film de vacances et d’assister à la cérémonie de remise des prix.

“Je suis heureux d’être dans une pièce avec toutes ces personnes qui m’inspirent pour continuer à travailler dans cet espace de divertissement familial.”

Plus tôt cette semaine, Bure a déclaré que “l’annulation de la culture est réelle” après avoir subi un contrecoup pour ses commentaires sur le “mariage traditionnel”.

Lors d’une apparition sur un podcast, elle a été franche sur le sujet.

“C’est difficile. Et c’est dur, mais écoutez, je veux juste vous encourager que vous n’êtes pas le seul et nous sommes nombreux, et nous sommes toujours plus forts ensemble”, a déclaré Bure sur “Unapologetic avec Julia Jeffress Sadler.

Bure a fait l’objet de critiques l’année dernière après avoir déclaré au Wall Street Journal que la programmation du réseau “gardera le mariage traditionnel au cœur”.

Elle a déclaré dans une déclaration à Fox News Digital: “Vous tous qui me connaissez, savez sans aucun doute que j’ai beaucoup d’amour et d’affection pour tout le monde. Cela me brise le cœur que quiconque pense que je voudrais intentionnellement offenser et blesser n’importe qui.”

Le fondateur et éditeur des Movieguide Awards, le Dr Ted Baehr, a également parlé à Fox News Digital de l’importance de la foi et de la valeur dans les films. Baehr a noté qu’il avait vu de “bons changements” dans l’industrie cinématographique au fil des ans.

“C’est important pour moi parce que je veux voir de meilleurs films de divertissement. J’ai grandi dans l’industrie. Mon père était une superstar dans les années trente. J’aimerais voir des films s’améliorer. Et nous l’avons vu”, a déclaré Baehr. dit exclusivement à Fox News Digital.

“Quand nous avons commencé, il n’y avait qu’une poignée de films avec la foi et les valeurs. L’année dernière, dans le top dix, 80 % avaient une foi et des valeurs solides… des histoires puissantes qui étaient extrêmement patriotiques et beaucoup d’entre elles faisaient référence à la foi. Alors, nous avons vu beaucoup de bons changements.”