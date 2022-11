Candace Cameron Bure réagit à la réaction après des commentaires anti-gay – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Candace Cameron Bure a donné une longue réponse aux critiques qui l’ont appelée pour une remarque qu’elle a faite dans une interview avec La le journal Wall Street que beaucoup ont interprété comme anti-LGBTQ +, affirmant que la programmation des fêtes du réseau Great American Family se concentrerait sur le «mariage traditionnel» dans une interview. L’actrice de 46 ans a expliqué qu’elle voulait répondre avec “amour” et a déclaré qu’elle avait “un grand amour et une grande affection pour tout le monde”, dans un communiqué sur Instagram le mercredi 16 novembre.

Plus à propos Candice Cameron

Candace a écrit qu’elle était « attristée » par l’attention négative que ses commentaires ont reçue. Elle a également parlé de sa foi chrétienne et de la façon dont elle essaie de suivre la valeur de l’amour dans sa vie quotidienne. « Ce qui veut dire que je crois que chaque être humain porte l’image de Dieu. À cause de cela, je suis appelé à aimer tout le monde, et je le fais. Si vous me connaissez, vous savez que je suis une personne qui aime farouchement et sans discernement. Mon cœur aspire à construire des ponts et à rapprocher les gens de Dieu, à bien aimer les autres et à être simplement le reflet de l’immense amour de Dieu pour nous tous », a-t-elle déclaré.

Dans l’une des diapositives, le Full house La star a répondu aux “membres des médias”, aux personnes qui lui envoyaient des attaques en ligne et à tout le monde en disant qu’elle les aimait. “À tous ceux qui lisent ceci, de toute race, croyance, sexualité ou parti politique, y compris ceux qui ont essayé de m’intimider avec des injures, je vous aime”, a-t-elle écrit.

Candace a poursuivi et a déclaré que même si elle était ravie d’apporter une «programmation basée sur la foi» en tant que CCO du réseau Great American Family, elle a affirmé qu’une partie de son interview avait été coupée, où elle a dit qu’il y aurait plus d’inclusivité au réseau où “des personnes de toutes les ethnies et identités ont et continueront de contribuer au réseau de manière remarquable, devant et derrière la caméra, ce que j’encourage et soutiens pleinement”.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Elle a conclu avec un message sur sa foi incluant « l’amour de Dieu et la compassion de Dieu » et son vœu de Noël. “Je n’ai jamais été intéressée par le prosélytisme à travers mes histoires, mais par la célébration de la grandeur de Dieu dans nos vies à travers les histoires que je raconte”, a-t-elle déclaré. “Tout cela vient de l’AMOUR que Dieu lui-même a répandu sur l’humanité lorsqu’il a offert la joie et le pardon le premier matin de Noël il y a 2000 ans. C’est pourquoi j’aime les histoires de Noël et partager la vraie joie et la vraie paix avec des millions de personnes à travers le monde. Et dans la seule motivation de l’amour pur, j’espère que vous vous joindrez à moi pour partager l’espoir de Dieu pour le monde entier en cette saison de Noël. Appelez cela mon vœu de Noël.

Après l’interview de Candace avec WSJ a été publié, un certain nombre de personnes l’ont appelée pour ses commentaires disant que la programmation se concentrerait sur «le mariage traditionnel au cœur». Des étoiles comme Hilarie Burton et Jojo Siwa tous deux se sont rendus sur les réseaux sociaux pour appeler Candace. L’organisation LGBTQ+ GLAAD a également invité Candace à rencontrer son président et chef de la direction Sarah Kate Ellis comprendre pourquoi ses commentaires étaient nuisibles. “Il est irresponsable et blessant pour Candace Cameron Bure d’utiliser la tradition comme prétexte à l’exclusion”, a-t-elle déclaré dans un communiqué. « Bure est en décalage avec une majorité croissante de personnes de foi, y compris les personnes de foi LGBTQ, qui savent que les couples et les familles LGBTQ méritent amour et visibilité. En tant que directrice de la création de l’entreprise, sa déclaration est nuisible et insultante pour les employés LGBTQ, ainsi que pour les employés ayant des amis et de la famille LGBTQ. »