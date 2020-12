Candace Cameron Bure parle de son frère Église Cameronprotestations récentes.

Après le Douleurs de croissance L’acteur a été critiqué pour avoir organisé des événements de chants de Noël en Californie au milieu des ordres de rester à la maison, le Full house alun s’est adressée à Twitter pour indiquer clairement qu’elle n’était pas impliquée.

« Je n’ai assisté à aucun événement récent de chants de Noël », l’actrice de 44 ans a écrit. « De plus, je choisis de suivre les directives les plus strictes en portant un masque et une distance sociale lorsque je suis en public. »

Cependant, Candace a clairement indiqué qu’elle n’appréciait pas les vils tweets sur sa famille. «Je crois qu’un dialogue respectueux est la clé pour être entendu», a-t-elle poursuivi. « Restez en sécurité. »

Kirk a organisé l’événement à l’extérieur du centre commercial Oaks à Thousand Oaks, en Californie, le mardi 22 décembre. KABC-TV ont rapporté qu’il y avait environ 75 à 100 personnes présentes. Des images ont montré que les chanteurs se tenaient proches les uns des autres, beaucoup d’entre eux ne portant pas de masque et rompant ainsi le mandat de l’État au milieu de la pandémie de coronavirus.

« Nous ne tolérons pas cet événement de protestation pacifique irresponsable – mais protégé par la Constitution – prévu », indique un communiqué publié sur le compte Twitter du centre commercial. « Nous partageons votre inquiétude et avons informé le bureau du shérif. De plus, nous avons contacté l’organisateur de l’événement pour lui demander de ne pas utiliser The Oaks comme lieu. »