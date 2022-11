Candace Cameron Bure ne suit plus Jodie Sweetin après le drame de JoJo Siwa Mopays.com

Voir la galerie





Des rumeurs de querelle entre Full house co-stars Jodie Sweetin et Candace Cameron Bure se sont enflammés après que ce dernier a abandonné le premier sur Instagram. Au moment d’écrire ces lignes, Candace, 46 ans, ne suit plus Jodie, 40 ans, sur Instagram, mais Jodie reste une adepte de Candace. La décision de Candace de ne plus suivre son amie de toujours est intervenue environ deux semaines après que Jodie a montré son soutien à un jeune de 19 ans JoJo Siwa quand elle a appelé les commentaires controversés de Candace selon lesquels elle a quitté Hallmark Channel pour le Great American Family Network parce qu’ils se concentreront sur des scripts avec le «mariage traditionnel» au premier plan.

“Honnêtement, je ne peux pas croire après tout ce qui s’est passé il y a quelques mois à peine, qu’elle créerait non seulement un film avec l’intention d’exclure les LGBTQIA+, mais qu’elle en parlerait aussi dans la presse. C’est impoli et blessant pour toute une communauté de personnes », a écrit JoJo dans la légende d’un post Instagram du 15 novembre qui présentait une capture d’écran d’un article de presse relayant les commentaires de Candace, qu’elle a déclaré dans une interview avec Le journal de Wall Street. JoJo a reçu un immense soutien de ses amis, fans et autres célébrités sous son poste, y compris Jodie. “Tu sais que je t’aime”, a-t-elle commenté aux côtés de deux émojis au cœur rouge.

JoJo, qui est devenue gay en 2021, a discuté de sa décision d’appeler Candace pour la deuxième fois cette année avec PERSONNES et a admis qu’elle croyait qu’elle et Candace ne se parleraient plus jamais. “C’est ce qui est foutu”, a-t-elle soutenu. « Tu n’aimes pas le mariage gay, fais ton truc ma fille. Tu es religieuse, fais ton truc ma fille. Bien sûr, je voudrais que chacun fasse ce qu’il veut faire. Mais exclure délibérément quelqu’un à cause de qui il aime, c’est timide.

Comme mentionné ci-dessus, c’est la deuxième fois que JoJo remue le pot avec Candace cette année. La première fois est venue dans un TikTok de juillet dans lequel JoJo a appelé le Maison plus complète alun la célébrité la plus “grossière” qu’elle ait jamais rencontrée. Après que le TikTok soit devenu viral, elle a révélé que Candace avait une fois refusé de prendre une photo avec elle sur le tapis rouge, mais avait ensuite posé avec d’autres enfants le même soir, ce qui avait bouleversé une interpolation JoJo.

Après avoir appris l’incident, Candace a confirmé qu’elle avait eu une “excellente conversation” avec JoJo et a clarifié les choses. “Elle dit:” Je comprends maintenant en tant qu’adulte quand tu es sur le tapis rouge et que tout se passe et que tu es tiré dans des directions différentes, mais à ce moment-là, j’avais 11 ans “, et je dis:” J’ai cassé ton Cœur de 11 ans. …Pouah. Je me sens minable. JoJo, je suis tellement désolée », se souvient Candace dans la vidéo qu’elle a publiée sur Instagram à propos de l’épreuve.

“Tout va bien, tout va bien sur le front de JoJo”, a-t-elle poursuivi plus tard. «Et je pense que la leçon que nous pouvons apprendre est de garder à l’esprit que peu importe le nombre d’abonnés que vous avez, vous savez, même une vidéo tendance TikTok de 10 secondes peut faire des dégâts parce que nos mots comptent et nos actions comptent… nous influençons tous les gens autour de nous, nous influençons les gens qui nous regardent sur TikTok, nous influençons les gens avec qui nous sommes à la maison et nous devons être conscients de ce que nous publions même si c’est juste un peu censé être innocent et amusant à l’époque. Elle a également idolâtré la sensation adolescente en tant que modèle «positif».