Candace Cameron Bure explique la photo de Chick-fil-A après que les critiques ont suggéré qu’elle avait menti sur le fait de ne pas manger de fast-food

Candace Cameron Bure répond aux critiques qui prétendent qu’elle a, en fait, mangé de la restauration rapide au cours des 20 dernières années.

Plus tôt ce mois-ci, la reine du cinéma de Noël a partagé qu’elle n’avait pas eu de restauration rapide à l’exception de la chaîne de hamburgers de la côte ouest In-N-Out depuis deux décennies, incitant les trolls à dénicher une photo de médias sociaux supprimée depuis 2012 qu’elle a prise de sa tenue un Tasse Chick-fil-A en voiture avec son fils. « Nous aimons Chikin! » elle a légendé le message.

« Je n’ai pas mangé de fast-food à l’exception de In-N-Out depuis 20 ans », a écrit Bure dans une histoire Instagram du 15 mai, selon des informations. « Certains jours, je me demande à quoi ressemblent un hamburger et des frites de chez McDonald’s, Burger King, Wendy’s ou n’importe lequel de ces autres endroits où je n’ai jamais mangé… Est-ce que je vais le découvrir ? Non ! »

Elle a ajouté : « Je ne le regrette pas. Vous ne pouvez pas me convaincre du contraire. »

CANDACE CAMERON BURE DIT ‘ANNULER LA VRAIE CULTURE’ APRÈS QUE LES COMMENTAIRES SUR LE MARIAGE ONT PROVOQUÉ DES RÉACTIONS

Un représentant de Bure a déclaré à Fox News Digital à propos de la photo de Chick-fil-A : « Candace m’a dit qu’elle avait conduit son fils chercher de la nourriture au restaurant et qu’elle n’avait commandé qu’un thé glacé pour elle-même. Candace tient juste une tasse dans l’image. »

En 2018, l’ancienne actrice de Hallmark a déclaré à People qu’elle mangeait principalement un régime à base de plantes.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« Je mange une alimentation très végétale et céréalière », a-t-elle déclaré au magazine. « Je suis un régime plus méditerranéen, donc je mange beaucoup de légumes frais, de grains entiers et de poisson. Je ne mange pas très souvent de produits laitiers et j’ai supprimé la majeure partie du sucre de mon alimentation – je vois le plus grand effet de ne pas manger autant de sucre. »

Bure, qui souffrait de boulimie il y a des années, a déclaré Cosmopolite en 2017, « J’ai les choses que je sais que j’aime manger, et je reste en quelque sorte dans ces recettes. »

Elle a ajouté qu’elle et son mari Valeri Bure préparaient souvent un repas pour eux-mêmes et un autre pour leurs trois enfants maintenant adultes Natasha, 24 ans, Lev, 23 ans et Maksim, 21 ans, alors qu’ils vivaient encore dans la maison.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Elle a dit à Cosmopolitan qu’elle enfreint ses règles de régime environ 20 % du temps. « Je ne mange pas régulièrement de produits laitiers, mais beaucoup de produits de boulangerie contiennent du beurre ou du lait. Dire que je ne prends jamais de dessert serait un complet mentir », dit-elle.