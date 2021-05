Candace Cameron Bure de FULL House se vantait que la vie sexuelle « épicée » ait gardé son mariage de 25 ans chaud.

Candace, 45 ans, a mentionné avoir fait « quelque chose d’inattendu » pour que son mari, Valeri Bure, 36 ans, dise « Woah! »

7 Candace a raconté sa vie sexuelle « épicée » avec Val Crédits: Getty

7 Dans le claquement racé, Val avait sa main sur le sein de Candace Crédit: @ candacecbure / Instagram

Pendant son segment sur Daily Blast en direct, la star de la télévision a dévoilé les secrets qu’elle a appris de 25 ans de mariage.

L’actrice de Full House a mentionné à quel point l’intimité est « importante » et que les couples doivent « la maintenir ».

Candace a déclaré: «Plus vous êtes marié, il est si facile de se prendre pour acquis.

«Vous vous connaissez si bien que vous oubliez, alors vous devez le garder épicé.

7 Candace a expliqué à quel point l’intimité est « importante » avec Val Crédits: Getty

« J’adore ça. Mon mari et moi faisons. »

Candace a déjà reçu contrecoup des fans sur un instantané sur Instagram.

L’année dernière, le mari de Candace peut être vu en un clin d’œil reposer sa main fermement sur ses seins.

Les commentateurs ont jugé le claquement comme «inapproprié», en particulier pour une «femme de foi».

7 Candace photographiée sur le tournage de Full House Crédits: Getty

Après avoir supprimé la photo de son Instagram en raison du contrecoup, l’actrice de Fuller House a décidé de applaudissez à ses ennemis.

Dans une série de vidéos téléchargées sur ses Instagram Stories, l’ancienne enfant star s’est déchaînée contre les trolls sur ce qu’est un mariage «sain» et «bon».

Candace a déclaré: «Pour tous les chrétiens qui remettent en question mon message avec la main de mon mari sur mes seins – mon mari de 24 ans – pensant que c’était inapproprié, cela me fait rire parce que c’est mon mari.

«Nous nous amusons tellement ensemble. Il peut me toucher à tout moment, et j’espère qu’il le fera.

7 Candace était avec son casting de Fuller House pour une photo Crédits: Getty

« Voilà ce qu’est un mariage et une relation sains et bons. »

Candace rit en ajoutant: « Je suis désolée si cela vous a offensé – je ne suis pas désolée en fait. »

La star de la télévision a ensuite republié le clip racé sur les réseaux sociaux.

Ce n’est pas la première fois que l’hôte de View parle d’être intime avec son mari.

7 Candace a fait valoir que le sexe n’est pas censé être « honteux » Crédits: Getty

L’année dernière, Candace s’est entretenue avec Chrétien fou animez Blake Guichet dans un épisode de Parlons sexe.

Candace a déclaré: «C’est quelque chose à célébrer en tant que chrétien. Le sexe ne s’arrête pas une fois que vous vous êtes marié.

«Le sexe est la bénédiction du mariage et je déteste quand les chrétiens disent: ‘Non! Vous devez faire comme si vous n’aviez jamais eu de relations sexuelles.

«Et ‘Nous savons seulement que vous avez eu des relations sexuelles trois fois parce que vous avez eu trois enfants.’»

7 Val et Candace photographiés avec leurs enfants: Natasha, Lev et Maksim Crédits: Getty

Candace a conclu: «Si nous devons nous promettre les uns pour les autres et prêcher de vous sauver pour le mariage, alors le sexe doit être célébré dans le mariage et ce n’est pas honteux.»

Candace est mariée à Val depuis juin 1996.

Val et Candace ont trois enfants: sa fille Natasha, 22 ans, et ses fils Lev, 20 ans, et Maksim, 18 ans.