Candace Cameron Bure espère quitter les mauvaises vibrations en 2020.

Au cours du week-end, le Maison plus complète l’actrice a célébré le nouvel an avec une photo de famille et un message édifiant sur Instagram.

« Bonne année des Bures », a-t-elle écrit le samedi 2 janvier, à côté d’une photo d’elle, son mari Valeri Bure et leurs trois enfants, Natasha Bure, 22, Lev Valerievich Bure, 20 et Maksim Valerievich Bure, 18. « Dans l’attente de ce que réserve 2021. Je prie pour l’unité, la grâce, l’humilité, la compassion et l’amour pour l’humanité. Avec Dieu, tout est possible. Envoyer des câlins et des bisous virtuels! »

Cependant, peu de temps après avoir partagé son message, l’actrice a reçu des réponses mitigées. Certains ont même commenté l’apparence de ses enfants dans le portrait.

« Quelle pose étrange votre fille fait », a répondu un utilisateur, en référence à sa fille qui détournait les yeux de la caméra. Un autre utilisateur a demandé: « Pourquoi votre fille et votre fils [Lev] tu as l’air si en colère? «