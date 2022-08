Candace Cameron Bure a offert un kit d’art sur le thème de JoJo Siwa au milieu d’un récent drame: “Coincidence?”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Candace Cameron Bure a ouvert un paquet surprise jeudi et a révélé qu’à l’intérieur se trouvait un kit d’art en diamant sur le thème de JoJo Siwa au milieu de leur récent drame.

L’actrice de “Full House” a profité de son histoire Instagram pour rire du cadeau inattendu.

“J’ai juste trouvé ça vraiment drôle”, a fait remarquer Bure, 46 ans. “Il y a une société de relations publiques qui m’a envoyé un cadeau.”

La note jointe au cadeau disait : “Candace – J’espère que vous aimez ce cadeau JoJo Siwa x @DiamondArtClub !”

Bure a ajouté : “Coïncidence ? C’est juste un timing bizarre ? Je ne sais pas. Mais ça a l’air vraiment mignon et quand une de mes filleules viendra, on fera ça.”

Le cadeau surprenant vient sur les talons de l’alun “Dance Moms” déclarant Bure comme la “célébrité la plus grossière” qu’elle ait jamais rencontrée dans un Vidéo TikTok elle a posté en juillet.

Selon Siwa, Bure a rejeté l’alun de “Dancing With the Stars” lors d’une première de “Fuller House” après la fête. Siwa, qui avait 11 ans à l’époque, avait demandé à Bure de prendre une photo et a été refusé.

Après le TikTok de Siwa, Bure a partagé une mise à jour sur son Instagram indiquant qu’elle avait eu une conversation avec Siwa et qu’il n’y avait “pas de drame” entre les deux.

Cependant, après cet incident, Siwa a déclaré à Page Six que Bure avait omis certains détails dans sa vidéo sur les réseaux sociaux.

“Nous avons parlé au téléphone. Elle a partagé cela dans son [Instagram video]”, a admis Siwa. “Elle n’a pas partagé tous les détails de la réunion. Mais c’était l’un de ces souvenirs avec lesquels ma petite fille de 11 ans était coincée.”

“C’est à l’after-party qu’elle n’a pas voulu prendre de photo avec moi, et j’étais d’accord avec ça”, a déclaré Siwa au point de vente. “Mais ensuite je me suis retourné, et quand j’ai regardé en arrière, elle prenait des photos avec d’autres enfants. Et c’est ce qui m’a vraiment bouleversée.”

Mardi, la mère de Siwa, Jessalynn, a pesé sur la controverse entourant sa fille et Bure sur les réseaux sociaux.

“En fin de compte, cette histoire, il ne s’agit pas d’une simple photo, mais de la façon dont vous traitez les gens”, a ajouté la légende de Jessalyn. “La gentillesse réelle et authentique va toujours loin. C’est super facile de citer un verset biblique quand tout le monde vous regarde, mais la morale est ce que vous avez quand personne ne vous regarde.”

