Cancers les plus courants chez les hommes : 8 conseils de style de vie et de remise en forme pour réduire les risques | Santé

L’incidence du cancer est en augmentation, touchant à la fois les hommes et les femmes, mais malgré cela, l’étiologie de la plupart des cas reste inconnue. Les experts de la santé rencontrent souvent des patients atteints d’un cancer de la bouche qui n’ont pas d’antécédents de consommation de tabac ou des individus atteints d’un cancer du poumon qui n’ont jamais fumé. une seule cigarette dans leur vie. De plus, des cas de cancers intestinaux surviennent même chez les individus les plus en forme et les plus jeunes. Ainsi, de manière surprenante, les cancers adultes sont de plus en plus diagnostiqués chez les individus au cours de la deuxième et de la troisième décennie, en particulier les cancers du côlon et du rectum. Cancers les plus courants chez les hommes : 8 conseils de style de vie et de remise en forme pour réduire les risques (Photo de Ben White sur Unsplash)

Dans une interview avec HT Lifestyle, le Dr Aman Rastogi, oncologue chirurgical MCh au Valentis Cancer Hospital de Meerut, a partagé : « Je sais que beaucoup d’entre vous ont des questions et des doutes concernant ces faits. Pourquoi cela arrive-t-il? Quelles en sont les raisons ? Comment pouvons-nous l’empêcher ? Selon les données récentes de Globocan, sur 730 746 615 hommes dans notre pays, 691 178 ont eu de nouveaux cas de cancer l’année dernière. Les cancers de la cavité buccale (15,6 %) arrivent en tête de liste, suivis du poumon (8,5 %), de l’œsophage (6,6 %), colorectal (6,3 %), de l’estomac (6,2 %) et autres. La question la plus préoccupante pour beaucoup d’entre nous est de savoir comment nous protéger, ainsi que nos familles, contre le cancer. Notre environnement en constante évolution joue un rôle important : l’air que nous respirons, l’eau que nous buvons, la nourriture que nous mangeons, le stress professionnel et l’adoption d’un mode de vie occidental. Beaucoup pensent peut-être que la prévention est inévitable et peu pratique. Cependant, il est essentiel de comprendre les facteurs de risque modifiables et non modifiables afin de pouvoir prévenir ce qui est évitable.

3,6 millions d’Indiens nous ont visités en une seule journée, nous choisissant comme plate-forme incontestée de l’Inde pour les résultats des élections générales. Découvrez les dernières mises à jour ici !

Il a suggéré : « Arrêter toutes les formes de tabac, se faire vacciner contre le VPH pour diminuer l’incidence des cancers buccaux associés au VPH, s’abstenir de consommer de l’alcool, éviter les blessures aux dents pointues entraînant des blessures à la langue et assurer un bon ajustement des prothèses dentaires sont des étapes cruciales. Plus important encore, si vous remarquez quelque chose d’inhabituel dans votre bouche, comme des taches blanches ou rouges ou des ulcères qui ne guérissent pas au fil des semaines et des mois, il est impératif de consulter rapidement un spécialiste en oncologie. La chimioprévention avec des antioxydants, des multivitamines, des anti-inflammatoires et des probiotiques a largement contribué à prévenir les cancers intestinaux, l’activité physique quotidienne, un régime riche en fibres et la limitation des aliments malsains sont également des stratégies recommandées. Le dépistage et la détection précoce de ces cancers restent primordiaux et doivent être soulignés pour un avenir meilleur pour notre pays.

Le cancer est un problème de santé grave qui touche des millions de personnes dans le monde, y compris des hommes, et selon un rapport du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) de l’Organisation mondiale de la santé, environ une personne sur cinq sera atteinte d’un cancer au cours de sa vie, avec environ 1 homme sur 9 et 1 femme sur 12 succombent à la maladie. Comprendre les types de cancer les plus répandus chez les hommes et apprendre à réduire les risques peut améliorer considérablement la santé et le bien-être en général.

Apportant son expertise, le Dr Ashish Gupta, oncologue médical américain certifié et chef du service d’oncologie médicale au Unique Hospital Cancer Center de Dwarka, en Inde, a souligné l’importance des stratégies de sensibilisation et de prévention pour lutter efficacement contre ces maladies.

Cancer de la prostate: Le cancer de la prostate est l’un des cancers les plus courants chez les hommes. Cela commence dans la prostate, qui fait partie du système reproducteur masculin. L’âge, les antécédents familiaux et l’origine ethnique sont tous considérés comme des facteurs de risque. La probabilité augmente considérablement après avoir atteint l’âge de 50 ans, la majorité des cas étant constatée chez les hommes âgés de plus de 65 ans. Le Dr Ashish Gupta suggère de subir un test d’antigène spécifique de la prostate (PSA) tous les 2 à 4 ans après 45 ans. . Cancer du poumon: Le tabagisme est la principale cause de cancer du poumon chez les hommes. Arrêter de fumer et éviter l’exposition à la fumée secondaire et aux produits chimiques nocifs peut réduire considérablement le risque de développer un cancer du poumon. De plus, il est crucial de maintenir une bonne santé pulmonaire grâce à une activité physique régulière et en évitant les polluants environnementaux. Chez les fumeurs ou les anciens fumeurs, il est important de passer un scanner à faible dose une fois par an après l’âge de 50 ans. Cancer colorectal: Le cancer colorectal affecte le côlon ou le rectum et se développe généralement à partir de polypes précancéreux. L’âge, les antécédents familiaux, une alimentation riche en viande rouge et en aliments transformés, l’obésité et le manque d’activité physique sont des facteurs de risque. Le Dr Ashish Gupta affirme que le dépistage systématique par coloscopie joue un rôle crucial dans la détection précoce des problèmes de santé potentiels, en particulier chez les personnes âgées de 45 ans et plus, une fois tous les 10 ans, ou même plus tôt s’il existe des antécédents familiaux, conduisant à une détection précoce et à de meilleurs résultats thérapeutiques. . Cancer des testicules: Le cancer des testicules touche généralement les hommes plus jeunes et est l’un des cancers les plus traitables s’il est détecté tôt. Les facteurs de risque comprennent les testicules non descendus, les antécédents familiaux et certaines conditions médicales. Il est conseillé d’auto-examiner régulièrement vos testicules et de consulter un médecin si vous observez des changements dans leur taille ou leur texture. Cancer de la vessie: Le cancer de la vessie est plus fréquent chez les hommes âgés et ceux ayant des antécédents de tabagisme ou d’exposition à certains produits chimiques. Les symptômes comprennent du sang dans les urines, des mictions fréquentes et des douleurs pendant la miction. Pour réduire vos risques, arrêtez de fumer, restez hydraté et évitez toute exposition à des produits chimiques nocifs. Cancer de la peau: Le cancer de la peau, bien que moins répandu en Inde, y compris le mélanome, est hautement évitable en suivant des précautions de protection solaire. Cela inclut l’utilisation d’un écran solaire avec un FPS élevé, la recherche d’ombre pendant les heures de pointe du soleil et le port de vêtements de protection comme des chapeaux et des lunettes de soleil. Des contrôles cutanés réguliers pour déceler des grains de beauté inhabituels ou des modifications des grains de beauté existants sont également conseillés.

Conseils pour réduire le risque de cancer :

Maintenez un poids santé en faisant régulièrement de l’exercice et en adoptant une alimentation équilibrée.

Arrêtez de fumer et évitez la fumée secondaire.

Limitez votre consommation d’alcool.

Le port d’un écran solaire et de vêtements de protection peut vous aider à éviter les rayons UV nocifs.

Mangez beaucoup de fruits, de légumes, de grains entiers et de protéines maigres.

Planifiez des dépistages et des contrôles réguliers selon les directives de votre professionnel de la santé.

Soyez conscient de vos antécédents familiaux et partagez toute préoccupation avec votre médecin.

Restez actif et pratiquez une activité physique régulière pour maintenir votre santé globale.

Être conscient des cancers les plus courants chez les hommes et prendre des mesures proactives pour réduire les risques est crucial pour maintenir la santé et le bien-être en général. Le Dr Ashish Gupta a souligné l’importance de dépistages réguliers, de choix de modes de vie sains et d’une détection précoce dans la lutte contre le cancer. En adoptant ces mesures préventives et en restant informés, les hommes peuvent se donner les moyens de mener une vie plus saine et de réduire leur risque de cancer.