Cancer | Santé Sinaï

Le Chris Hugh Sharp Cancer Centre abrite l’un des plus grands programmes de lutte contre le cancer en Ontario.

Nos équipes interprofessionnelles sont expertes dans la détection et le traitement de nombreux cancers, notamment les cancers de la tête et du cou, le cancer du sein, les sarcomes, les cancers gastro-intestinaux, les tumeurs malignes de la surface péritonéale et autres.

L’hôpital Mount Sinai s’engage à offrir des soins contre le cancer centrés sur le patient et empreints de compassion. Nous travaillons en étroite collaboration avec les patients pour leur offrir un soutien et des ressources tout au long de leur traitement contre le cancer. Cela comprend l’accès à une gamme complète de traitements de pointe, notamment des thérapies médicamenteuses innovantes, des chirurgies spécialisées et d’autres thérapies ciblées.

Nous pratiquons une chimiothérapie intrapéritonéale hyperthermique (HIPEC), une combinaison de chirurgie et de chimiothérapie qui est devenue la norme de soins pour certains cancers abdominaux.

Nos chercheurs en cancérologie se consacrent à la recherche de solutions pour prévenir le cancer et améliorer les tests de diagnostic et les traitements. Nous essayons de faire correspondre les patients à des études sur de nouveaux traitements contre le cancer qui semblent prometteurs pour de meilleurs résultats.

Nous sommes entièrement affiliés à la Université de Toronto et s’associer avec Centre de cancérologie Princess Margaret pour offrir des soins spécialisés. Notre centre forme également les futurs leaders en matière de soins et de recherche contre le cancer.

En savoir plus sur Chris Hugh Sharp