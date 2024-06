Cancer du sein : un nouveau test sanguin peut prédire le retour, selon des chercheurs

Source des images, Institut de recherche sur le cancer Légende, Le chercheur principal, le Dr Isaac Garcia-Murillas, estime que le test jette les bases d’un meilleur suivi et d’un meilleur traitement.

Auteur, Harrison Jones

Rôle, nouvelles de la BBC

Il ya 1 heure

Un nouveau test sanguin « ultra-sensible » peut prédire si le cancer du sein réapparaîtra des années avant que la maladie n’apparaisse sur les scanners, affirment les chercheurs.

Il détecte les traces de l’ADN d’une tumeur avant une rechute complète et s’est avéré précis à 100 % pour prédire quels patients verraient leur cancer récidiver.

On espère que le test permettra de commencer le traitement plus tôt et d’améliorer les taux de survie.

La recherche britannique a été qualifiée d' »incroyablement passionnante » par les experts, mais elle en est encore à ses débuts.

Le cancer du sein est la forme de maladie la plus répandue dans le monde, avec 2,26 millions de femmes diagnostiquées en 2020 et 685 000 décès la même année, selon Breast Cancer UK.

Une équipe de chercheurs de l’Institute of Cancer Research (ICR) de Londres a mené l’essai sur 78 patientes atteintes de différents types de cancer du sein précoce.

La « biopsie liquide » a recherché 1 800 mutations dans le sang des patients, libérées par les cellules cancéreuses.

Ces ADN tumoraux circulants ont été retrouvés chez 11 femmes, qui ont toutes vu leur cancer rechuter. Aucune autre femme n’a vu son cancer réapparaître.

En moyenne, les tests sanguins ont détecté un cancer 15 mois avant l’apparition des symptômes ou avant que la maladie ne soit révélée sur les scanners, selon les résultats présentés dimanche lors de la conférence de l’American Society of Clinical Oncology à Chicago.

La détection la plus précoce a eu lieu 41 mois avant qu’une analyse ne confirme le diagnostic.

Le chercheur principal, le Dr Isaac Garcia-Murillas, de l’ICR, a déclaré : « Les cellules cancéreuses du sein peuvent rester dans le corps après une intervention chirurgicale et d’autres traitements, mais il peut y avoir si peu de ces cellules qu’elles sont indétectables lors des examens de suivi. »

Il a ajouté que les cellules peuvent provoquer une rechute chez les patients plusieurs années après leur traitement initial.

Le Dr Garcia-Murillas a déclaré que l’étude jette les bases d’un meilleur suivi post-traitement et d’un traitement potentiellement prolongeant la vie.

Les chercheurs ont analysé des échantillons de sang au moment du diagnostic, puis à nouveau après une intervention chirurgicale et une chimiothérapie.

« Incroyablement excitant »

Ces tests ont ensuite été répétés tous les trois mois l’année suivante et tous les six mois les cinq années suivantes.

Le Dr Simon Vincent, directeur de la recherche, du soutien et de l’influence chez Breast Cancer Now – qui a en partie financé l’étude – a déclaré : « La détection précoce est l’une de nos plus grandes armes contre le cancer du sein et ces premiers résultats, qui suggèrent que de nouveaux tests pourraient être capables de détecter les signes de récidive du cancer du sein plus d’un an avant l’apparition des symptômes, sont incroyablement excitants.

Tout en reconnaissant que la recherche en était encore à ses débuts, il a déclaré que détecter plus tôt la récidive du cancer du sein signifie que le traitement est beaucoup plus susceptible de détruire le cancer et d’empêcher sa propagation à d’autres parties du corps et de devenir incurable.

Le Dr Vincent a poursuivi : « Avec environ 11 000 personnes qui meurent chaque année au Royaume-Uni d’un cancer du sein secondaire, des avancées comme celles-ci sont nécessaires de toute urgence afin que nous puissions empêcher les gens de perdre la vie à cause de cette maladie dévastatrice. »

On ne sait pas quand le test pourrait être largement disponible.