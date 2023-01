Cancer du sein: plus de dépistage pour les Noirs, les médecins demandent instamment

Lorsque Patricia Russell était à la fin de la trentaine, elle a senti une grosseur au sein. Elle savait que la texture, la sensation de la masse, n’était pas normale.

« J’étais à une étape de ma vie où je voulais prendre ma santé en main. Mais je ne m’attendais pas [breast cancer], je ne cherchais pas. En fait, je suis l’une des femmes qui ont dit “cela ne m’arrivera jamais” », a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse jeudi.

Mais après avoir trouvé la grosseur, Russell a commencé à s’examiner et a trouvé ce qui ressemblait peut-être à une masse.

“C’est bizarre, ce n’est pas normal, je voulais le repousser”, a-t-elle déclaré. Elle a combattu cet instinct et est allée se faire examiner, et a fini par recevoir un diagnostic de cancer du sein.

Depuis ce jour fatidique, Russell a survécu à deux épisodes de la maladie. Maintenant, elle fait partie d’une campagne lancée cette semaine avec la société de lingerie torontoise Love & Nudes non seulement pour sensibiliser au cancer du sein chez les Noirs, mais pour exhorter le gouvernement fédéral à abaisser l’âge des programmes de dépistage du cancer du sein à travers le pays. inclure ceux qui ont 40 ans afin que plus de personnes de couleur puissent avoir un cancer détecté plus tôt.

Russell a pris la parole lors de la conférence de presse avec d’autres survivantes du cancer du sein et des médecins pour discuter des disparités en matière de santé et pourquoi les Noirs, qui ont de moins bons résultats en matière de cancer du sein, sont moins dépistés pour la maladie et sont confrontés à un système de soins de santé disent-ils, il promeut des ressources centrées sur les Blancs.

Le Canada ne suit pas systématiquement les données basées sur la race concernant les taux de dépistage du cancer du sein, mais d’autres pays occidentaux ont montré que les Noirs ont des résultats clairs et moins bons en matière de cancer du sein.

Aux États-Unis, les femmes noires sont 40% plus susceptibles de mourir d’un cancer du sein et ce chiffre est resté aussi élevé pendant plus d’une décennie, selon l’American Cancer Society (ACS).

De plus, les femmes noires de moins de 50 ans avaient un taux de mortalité deux fois plus élevé que les femmes blanches à cet âge, selon l’ACS. Le groupe déclare que les taux de dépistage n’ont pas augmenté et que les disparités raciales dans les taux de dépistage doivent être abordées pour commencer à résoudre le problème.

Selon les données de 2021 du gouvernement fédéral et de la Société canadienne du cancer, les taux de dépistage du cancer sont plus faibles chez les personnes racialisées, qui font face à de multiples obstacles au dépistage, et un diagnostic tardif entraîne de moins bons résultats et des taux de survie plus faibles.

La pandémie de COVID-19 a également eu un impact disproportionné sur les Noirs en raison du racisme structurel et de la négligence des communautés, ce qui signifie que ces difficultés à se faire dépister ont probablement été aggravées, indique le rapport.

De plus, le rapport note que deux Canadiens sur cinq développeront un cancer au cours de leur vie et qu’environ un quart de tous les Canadiens en mourront au cours de leur vie. Pour les femmes en 2021, le cancer du sein était le diagnostic de cancer le plus courant, représentant 25 % des près de 111 000 cas de cancer découverts chez les femmes cette année-là. La Société canadienne du cancer estime également qu’environ 15 femmes meurent du cancer du sein chaque jour au Canada.

POURQUOI LES NOIRS ONT DES RÉSULTATS PIRE

Love & Nudes, une entreprise de lingerie fondée en 2017 par l’entrepreneur Chantal Carter, vend des sous-vêtements nude qui correspondent aux tons de peau des femmes racialisées. Carter a déclaré à CTVNews.ca dans une interview téléphonique jeudi que les couleurs « nude » traditionnelles de la lingerie sont trop souvent conçues en pensant uniquement aux Blancs.

Cette image fournie par Love & Nudes montre l’insert que la société de lingerie prévoit de fournir aux clients, pour montrer comment une masse cancéreuse pourrait se présenter sur les peaux plus foncées. (Amour & Nus)

Pour la campagne sur le cancer du sein, la société prévoit d’inclure un insert, dans plusieurs tons de peau, avec des achats dans un proche avenir qui a été fait pour imiter l’apparence d’une masse cancéreuse sur une personne de couleur. Par exemple, la rougeur qui pourrait apparaître pour les peaux plus claires ne sera pas présente pour l’exemple destiné à refléter les Noirs, a déclaré Carter.

Elle a dit que de nombreuses personnes dans sa vie ont été touchées par le cancer du sein et qu’un ami proche de la famille est décédé des suites de la maladie dans la quarantaine.

“Quand j’ai découvert ces statistiques selon lesquelles les femmes noires ont un taux de mortalité supérieur de 40 % à celui des femmes blanches, cela m’a rappelé ma marque et ce qu’elle représente : la représentation”, a-t-elle déclaré. “Le visage du cancer n’est généralement pas le nôtre.”

La collection avec les inserts a été nommée “Stage Zero” pour souligner que la sensibilisation et la prévention peuvent aider à empêcher les Noirs de recevoir un diagnostic mortel, avec l’espoir que le cancer du sein puisse être détecté plus tôt si les dépistages sont encouragés.

Le Dr Mojola Omole, une oncologue chirurgicale basée à Toronto qui participe à la campagne Love & Nudes et a aidé à concevoir l’encart, a déclaré à CTVNews.ca via une entrevue téléphonique vendredi que les problèmes de réception d’un diagnostic en temps opportun sont dus à des obstacles systémiques au dépistage et accéder aux soins.

«Toutes les femmes, et en particulier les femmes racialisées, devraient être dépistées à l’âge de 40 ans et cela devrait être annuel. Vous ne pouvez pas avoir peur de ce que vous pourriez découvrir, car vous ne voulez pas éclipser votre maladie », a-t-elle déclaré.

Plus la maladie est détectée tôt, plus elle peut être traitée facilement, a-t-elle déclaré.

Dans toutes les provinces et tous les territoires, la mammographie est utilisée pour le dépistage du cancer du sein dans le but de détecter tout signe ou symptôme avant que la maladie ne se développe réellement. Les programmes autour des dépistages commencent à 50 ans, bien que les femmes puissent souvent demander un dépistage plus tôt.

Au sein des communautés noires, il peut y avoir une stigmatisation autour de la discussion sur le cancer en raison de la peur, a déclaré Omole.

“En l’ignorant, cela ne disparaît pas”, a-t-elle déclaré.

Les gens n’ont pas toujours accès aux informations sur la façon dont la détection précoce du cancer peut donner à quelqu’un une meilleure chance de reprendre une vie normale, a-t-elle déclaré.

Il y a beaucoup de désinformation en ligne et le système de santé ne cible pas toujours des groupes spécifiques ou ne répond pas à leurs préoccupations, a-t-elle déclaré.

Cette image montre les encarts que Love & Nudes prévoit d’envoyer aux clients pour mettre en évidence la façon dont une masse cancéreuse peut apparaître sur différents tons de peau. (Amour & Nus)

Omole a déclaré que les encarts qui montrent à quoi ressemble une masse et les frais, tels que ceux distribués par Love & Nudes, devraient être inclus dans d’autres espaces où les gens reçoivent des soins de santé, même dans leur pharmacie locale.

« Les images peuvent être une chose vraiment puissante. Lorsque vous ne vous sentez pas inclus dans la conversation, vous vous excluez simplement, vous ne pensez pas que ce soit une possibilité pour vous… vous pensez que “c’est la maladie d’une personne blanche” », a-t-elle déclaré.

“Nous n’éduquons pas vraiment les gens, c’est ce dont la médecine a besoin en général”, a-t-elle déclaré.