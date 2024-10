Cancer du sein et tatouages, donner un certain contrôle dans une situation incontrôlable

La Dre Sonya Corbin-Dwyer et la Dre Jennifer Buckle du Campus Grenfell effectuent depuis dix ans des recherches sur les tatouages ​​​​mémoriaux, réalisés en souvenir d’un être cher ou d’un animal de compagnie.

Le sujet était le cancer du sein dans l’édition de la semaine dernière de La Pure Vérité. L’animatrice Paula Sheppard affirme que cette maladie touche à la fois les femmes et les hommes et que cette année, 30 500 femmes et 390 hommes seront diagnostiqués. Sheppard dit que de nombreuses personnes optent pour l’option chirurgicale qui laisse des tissus cicatriciels. Les invitées, la Dre Sonya Corbin-Dwyer et la Dre Jennifer Buckle du campus de Grenfell, effectuent depuis dix ans des recherches sur les tatouages ​​​​mémoriaux, réalisés en souvenir d’un être cher ou d’un animal de compagnie. Corbin-Dwyer dit que 11 femmes ont participé au projet de recherche et que certaines avaient des tatouages ​​​​de mastectomie. Elle dit qu’ils étaient âgés de 42 à 65 ans et que l’âge du diagnostic se situait entre 34 et 58 ans. Corbin-Dwyer dit qu’écouter ces femmes raconter des histoires sur leur voyage a été vraiment inspirant. Elle dit que l’une de leurs principales conclusions a révélé des similitudes avec ceux qui portaient des tatouages ​​​​mémoriaux et que les tatouages ​​leur donnaient un certain contrôle dans une situation incontrôlable. Les tatouages ​​variaient avec le ruban rose incorporé, un dragon, des jonquilles et certains représentaient même des personnes importantes dans leur vie.