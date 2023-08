Cancer du sein dépisté tôt lié à une survie plus élevée : étude

Les femmes vivant dans des communautés avec des dépistages précoces du cancer du sein avant l’âge de 50 ans ont de meilleures chances de survie, selon une nouvelle étude.

Publié dans le Journal of Clinical Oncology, une équipe de chercheurs de L’Hôpital d’Ottawa et de l’Université d’Ottawa a découvert que les personnes vivant dans les provinces et les territoires où le dépistage du cancer du sein était pratiqué chez les femmes âgées de 40 à 49 ans avaient un risque de décès plus faible.

À l’aide des données du Registre canadien du cancer de Statistique Canada, les chercheurs ont examiné 50 921 femmes âgées de 40 à 59 ans ayant reçu un diagnostic de cancer du sein entre 2002 et 2007.

Les données montrent que les taux de cancer étaient plus élevés chez les femmes âgées de 50 à 59 ans dans les provinces et les territoires où les dépistages précoces ne sont pas disponibles.

Lorsque le dépistage avait lieu plus tôt, les chances de survivre au cancer du sein 10 ans après le diagnostic étaient de 84,8 %. Pour les provinces et les territoires où la détection précoce n’était pas disponible, le taux de survie d’une femme après 10 ans était de 82,9 %.

La Dre Jean Seely, professeure de radiologie à l’Université d’Ottawa et chef de l’imagerie mammaire à L’Hôpital d’Ottawa, a déclaré que la partie la plus difficile de son travail est de savoir que les pratiques de diagnostic précoce du cancer du sein ne sont pas utilisées.

« Quand je vois des femmes, beaucoup d’entre elles me disent : ‘J’ai demandé à mon médecin de famille si je pouvais me faire dépister et ils ont refusé’. Et puis trois ans plus tard, ils se présentent ici avec une grosse bosse », a déclaré le Dr Seely à CTVNews.ca dans une interview. « Je trouve cela très, très difficile à accepter et cela arrive si régulièrement. »

OBSTACLES AU DEPISTAGE

De nombreuses collectivités au Canada n’ont pas de programmes visant le dépistage précoce systématique du cancer du sein.

Les Territoires du Nord-Ouest, la Colombie-Britannique, l’Alberta, la N.-É. et l’Île-du-Prince-Édouard ont des dépistages précoces par mammographie, contrairement au Yukon, au Manitoba, à la Saskatchewan, à l’Ontario, au Québec, au N.-B. et à Terre-Neuve-et-Labrador.

Le Nunavut n’a pas été inclus dans l’étude parce qu’il n’a pas de programme de dépistage en place.

Seely dit que les médecins sont guidés par le Groupe d’étude canadien sur les soins de santé préventifs, qui dit que si une femme choisit de se faire dépister, elle y a droit.

« Mais c’est mal interprété par de nombreux médecins qui lisent (que) le Groupe de travail canadien ne recommande pas le dépistage dans la quarantaine », a-t-elle déclaré. « C’est basé sur des données très anciennes, mais beaucoup de médecins de famille suivent cela et disent: » Eh bien, vous n’êtes pas autorisé. « »

Non seulement certaines femmes sont découragées de faire des tests précoces, mais les dépistages dans de nombreuses provinces ne sont accessibles que par l’intermédiaire d’un médecin.

Partout au Canada, de nombreuses personnes sont incapables d’obtenir un médecin de famille en raison d’une pénurie de travailleurs.

« Si vous n’avez pas accès à un médecin de famille, vous ne pouvez pas passer une mammographie de dépistage dans la quarantaine », a déclaré Seely. « Alors que si vous êtes dans la cinquantaine, la soixantaine et la soixantaine, vous pouvez vous référer vous-même à un programme de dépistage. »

Seely fait pression pour abaisser l’âge de l’auto-référence pour le dépistage du cancer du sein – des règles qui affectent de manière disproportionnée les femmes marginalisées et les nouveaux immigrants au Canada.

« Nous faisons vraiment un mauvais travail pour les faire (dépister) et elles ont un diagnostic plus tardif que même les femmes blanches », a déclaré Seely.

Parmi les autres raisons pour lesquelles le dépistage des personnes dans la quarantaine est débattu, citons le risque de faux positifs, de biopsies bénignes et de surdiagnostic.

Cependant, Seely affirme que l’embauche de techniciens radiologues supplémentaires et la possibilité d’un dépistage précoce du cancer du sein seraient plus rentables pour le système de santé que de faire suivre à quelqu’un un traitement contre le cancer.

« Nous savons que lorsque nous traitons un cancer du sein plus avancé, ils sont plus susceptibles d’avoir besoin d’une chimiothérapie, plus susceptibles d’avoir besoin d’une ablation complète du sein (donc) le coût pour notre système de santé en termes de traitement avancé le cancer du sein est énorme », a-t-elle déclaré. « Nous avons examiné le coût du traitement d’un patient atteint d’un cancer du sein métastatique, un patient peut coûter plus de 500 000 $. »

PARMI LES PRINCIPALES CAUSES DE DÉCÈS

Le cancer du sein est l’une des principales causes de décès chez les femmes dans la quarantaine et la cinquantaine au Canada.

En 2020, il représentait 10,5% de tous les décès de femmes dans la quarantaine, juste derrière les décès accidentels à 11,5%, selon l’étude. Le cancer du sein est la principale cause de décès chez les femmes dans la cinquantaine (10,4 %) en 2020, plus que les maladies cardiaques (9,3 %).

Non seulement le cancer du sein est souvent agressif, mais il peut également se présenter chez des femmes sans aucun antécédent de cancer, a déclaré Seely. Environ 80 % des femmes qui ont un cancer du sein n’en ont pas d’antécédents familiaux, dit-elle.

C’est pourquoi Seely préconise des mesures précoces pour empêcher davantage de femmes de développer un cancer du sein à un stade ultérieur.

« Sur 100 femmes diagnostiquées avec un cancer du sein dans la quarantaine, deux femmes et demie supplémentaires vivent plus longtemps parce qu’elles vivaient dans une province qui offrait le dépistage », a-t-elle déclaré.

Les femmes incluses dans l’étude n’ont pas nécessairement été dépistées, a déclaré Seely.

« Il est très probable que nous ayons sous-estimé les avantages du dépistage, car même dans les provinces qui dépistent le plus, il y a eu 44% de participation au dépistage, donc moins de la moitié des femmes ont effectivement participé », a-t-elle déclaré. « Donc, si nous l’amenons réellement à l’objectif pour le Canada, qui est de 70%, nous verrons presque certainement encore plus d’avantages. »

Cela pourrait signifier que plus de femmes vivent plus longtemps et survivent au cancer du sein.

« L’étude consolide vraiment les preuves scientifiques qui montrent que le dépistage a un impact sur la survie », a déclaré Seely. « Pour la première fois, probablement en 15 ans, je crois réellement que nous allons faire en sorte que ce changement se produise au Canada. Je suis très optimiste. »