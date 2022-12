Cancer du poumon non à petites cellules : parler de votre diagnostic

Alors, comment faites-vous savoir aux gens? Il n’y a pas de bonne voie. Mais les étapes suivantes peuvent faciliter la conversation pour vous et vos proches.

Mais en parler est important. Vos amis et votre famille peuvent vous offrir le soutien dont vous avez besoin, comme une épaule sur laquelle vous appuyer, un trajet jusqu’au cabinet du médecin ou une paire de mains supplémentaire à la maison.

Vous pouvez vous inquiéter de la réaction des autres. Vous ne voudrez peut-être pas que vos amis et votre famille s’inquiètent ou vous traitent différemment, déclare Jacob Sands, MD, spécialiste du cancer du poumon au Dana-Farber Cancer Institute et porte-parole de l’American Lung Association.

Découvrir que vous avez un cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) est souvent accablant. Il en va de même pour le fait de parler aux autres de votre diagnostic.

1. Décidez à qui vous voulez en parler

Vous n’êtes pas obligé de le dire à tout le monde tout de suite. Il peut être utile d’écrire d’abord toutes les personnes que vous souhaitez informer et à quel moment vous souhaitez le leur dire. “Pour moi, c’était comme les couches d’un oignon”, explique Terri Conneran, qui a reçu un diagnostic de NSCLC en 2017. “Je voulais d’abord le dire à ma famille, puis à mes amis les plus proches, et ainsi de suite.” Votre liste peut inclure :