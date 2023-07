Cancer du poumon EGFR chez les personnes asiatiques

« [The] taux peut être aussi élevé que 50% à 60%. C’est donc un sous-ensemble important de cancer du poumon à identifier au moment du diagnostic », a déclaré Rotow lors de la réunion annuelle 2023 de l’American Society of Clinical Oncology (ASCO).

« Le cancer du poumon peut également frapper ceux auxquels vous ne vous attendiez peut-être pas. Ainsi, par exemple, ceux qui n’ont pas d’antécédents de tabagisme, les patients plus jeunes. Et c’est vraiment là que les données sur les mutations de l’EGFR deviennent critiques », déclare Rotow.

L’EGFR est un type de protéine qui se trouve dans vos cellules régulières et les aide à se développer. Mais si vous avez une mutation EGFR – une erreur dans la composition de votre ADN – cela peut déclencher la multiplication des cellules à un rythme beaucoup plus rapide. Cela peut entraîner des tumeurs cancéreuses.

Connaître la cause exacte d’un cancer lié à une mutation peut aider votre médecin à vous proposer un traitement ciblé efficace.

« Plus de 50 % – peut-être même plus de 75 % – pourraient en avoir un [EGFR driver mutation]. Et ceux-ci peuvent être traités avec des pilules thérapeutiques ciblées dans de nombreuses circonstances », explique Rotow. « C’est plus fréquent chez les jeunes, les jeunes femmes et les personnes d’origine asiatique. »