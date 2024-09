Cancer du poumon chez les non-fumeurs : comment le prévenir

Si vous n’avez jamais touché à une cigarette ou vapoté, le cancer du poumon est peut-être la dernière chose à laquelle vous pensez.

Alors que le nombre de cas de cancer du poumon lié au tabac a diminué, de plus en plus de non-fumeurs contractent cette maladie, selon un médecin.

« Nous disons souvent que si vous avez des poumons, vous pouvez avoir un cancer du poumon », a déclaré la Dre Natasha Leighl, chercheuse clinicienne au Princess Margaret Cancer Centre de Toronto, dans une entrevue accordée lundi à l’émission Your Morning de CTV.

Avec l’augmentation des cas parmi les non-fumeurs, Leighl a partagé des moyens de les prévenir.

Quels sont les facteurs de risque les plus importants ?

Vous êtes plus susceptible de développer un cancer du poumon si vous êtes exposé à la fumée secondaire, à la pollution de l’air et au radon, a déclaré Leighl. Radon est un gaz radioactif créé par la désintégration naturelle de l’uranium dans toutes les roches et tous les sols, selon l’Organisation mondiale de la santé.

La génétique joue également un rôle important dans le développement du cancer du poumon, a-t-elle ajouté.

Il existe des différences en matière de cancer du poumon entre les non-fumeurs et les fumeurs.

« Quatre-vingt-dix pour cent des patients atteints d’un cancer du poumon chez les non-fumeurs ont un gène spécifique qui est défectueux dans le cancer », a-t-elle déclaré.

La bonne nouvelle est que de nouveaux traitements et thérapies peuvent aider les personnes diagnostiquées d’un cancer à vivre des années plus longtemps que par le passé, a-t-elle déclaré.

Statistiques sur le cancer

Le fait que davantage de femmes soient atteintes d’un cancer du poumon reste un mystère, a déclaré Mme Leighl. Environ 17 300 femmes ont développé un cancer du poumon cette année, contre 14 800 hommes, selon la Société canadienne du cancer.

Parmi les non-fumeurs, le cancer du poumon est plus fréquent chez les femmes d’origine asiatique, a-t-elle déclaré.

« Nous ne le comprenons pas à 100 pour cent », a déclaré Leighl.

Elle a cité des facteurs tels que la génétique, la pollution de l’air, la mauvaise ventilation des maisons, l’utilisation de poêles à bois, ainsi que l’exposition au diesel et aux fumées de cuisson.

« Tous ces facteurs augmentent les risques, et souvent plus particulièrement chez les femmes », a-t-elle déclaré.

Comment se protéger

Quel que soit votre sexe, l’une des meilleures façons de vous protéger est d’éviter de fumer, de vapoter et d’être exposé à la fumée en général, a déclaré Leighl.

« Assurez-vous de bien vous protéger et de protéger vos poumons », a-t-elle déclaré. « Si ce n’est pas dans l’air, ce n’est pas censé être dans vos poumons. »

Si vous présentez des symptômes inhabituels, comme une toux et une pneumonie, qui persistent, consultez votre médecin, conseille-t-elle.

« Cela peut nécessiter plusieurs visites, car même nos médecins de famille ou nos infirmières praticiennes ne sont pas aussi conscients du risque de cancer du poumon chez les non-fumeurs… Plus tôt nous le détecterons, mieux ce sera. »