Cancer du côlon : symptômes, causes et traitement

En règle générale, le cancer du côlon se développe progressivement et progresse à travers différentes étapes sur plusieurs années. Cependant, grâce aux progrès des tests de dépistage et des options de traitement, la détection précoce peut empêcher les polypes de devenir cancéreux et, même si le cancer se développe, il existe de nombreux traitements qui peuvent aider à le contrôler.

Retour à l’index

Le cancer du côlon peut être présent sans symptômes. En raison de sa lente progression, des dépistages réguliers sont nécessaires pour détecter les problèmes à un stade précoce (plus de détails ci-dessous). Cependant, si vous remarquez l’un des signes ou symptômes courants suivants pendant plus de deux semaines, n’hésitez pas à contacter votre médecin pour une évaluation plus approfondie.

Modification des habitudes intestinales telle que diarrhée, constipation ou sensation de vidange intestinale incomplète

Sang dans les selles ou sur le papier toilette après essuyage

Douleurs abdominales, courbatures ou crampes qui ne disparaissent pas

Ballonnements persistants. Un ventre gonflé peut avoir diverses causes, mais des ballonnements persistants durant plus de deux semaines ou accompagnés de symptômes comme des vomissements ou du sang dans les selles nécessitent une évaluation.

Perte de poids involontaire

Fatigue et essoufflement

Vomissement

Retour à l’index

Le cancer du côlon, comme de nombreux cancers, résulte d’un mélange de facteurs génétiques, environnementaux et liés au mode de vie. Notamment, elle affecte proportionnellement plus d’hommes que de femmes et les individus d’origine noire plus que les autres groupes raciaux. Et bien qu’elle touche généralement les personnes âgées de 50 ans et plus, on a constaté une augmentation constante des cas chez les personnes âgées de 20 à 49 ans, avec une augmentation annuelle d’environ 1,5 pour cent.

Quels choix de vie peuvent augmenter le risque ?

Viandes rouges et transformées : Manger trop de viande rouge et de viande transformée comme le jambon et le bacon, Il est prouvé qu’il augmente le risque de cancer du côlon. En fait, 13 % des cas de cancer de l’intestin au Royaume-Uni sont liés à la consommation de ces viandes, selon Cancer Research UK. Le gouvernement recommande de ne pas manger plus de 70 g de viande rouge et transformée par jour, ce qui équivaut à environ deux saucisses.

Manger trop de viande rouge et de viande transformée comme le jambon et le bacon, Il est prouvé qu’il augmente le risque de cancer du côlon. En fait, 13 % des cas de cancer de l’intestin au Royaume-Uni sont liés à la consommation de ces viandes, selon Cancer Research UK. Le gouvernement recommande de ne pas manger plus de 70 g de viande rouge et transformée par jour, ce qui équivaut à environ deux saucisses. Manque de fibres : Au Royaume-Uni, 30 pour cent des cas de cancer de l’intestin sont causés par une consommation insuffisante de fibres. « Un moyen simple d’inclure plus de fibres dans votre alimentation », suggère le Dr Zaid Ardalan, gastro-entérologue, « est de consommer quotidiennement deux portions de fruits et cinq portions de légumes. » Quelques-uns des meilleurs exemples incluent les kiwis (avec la peau), les framboises, les mûres, les avocats, le brocoli et les choux de Bruxelles.

Au Royaume-Uni, 30 pour cent des cas de cancer de l’intestin sont causés par une consommation insuffisante de fibres. « Un moyen simple d’inclure plus de fibres dans votre alimentation », suggère le Dr Zaid Ardalan, gastro-entérologue, « est de consommer quotidiennement deux portions de fruits et cinq portions de légumes. » Quelques-uns des meilleurs exemples incluent les kiwis (avec la peau), les framboises, les mûres, les avocats, le brocoli et les choux de Bruxelles. Fumeur: Fumer augmente votre risque de développer un cancer du côlon. Des recherches supplémentaires sont nécessaires avant qu’une association directe similaire ne soit établie avec le vapotage

Fumer augmente votre risque de développer un cancer du côlon. Des recherches supplémentaires sont nécessaires avant qu’une association directe similaire ne soit établie avec le vapotage Consommation excessive d’alcool : Lorsqu’on lui a demandé de définir cela, M. Christopher Chan, chirurgien colorectal, a souligné les directives diététiques 2020-2025 pour les Américains., qui suggèrent de limiter la consommation à deux verres ou moins par jour pour les hommes, et à un verre ou moins par jour pour les femmes

Lorsqu’on lui a demandé de définir cela, M. Christopher Chan, chirurgien colorectal, a souligné les directives diététiques 2020-2025 pour les Américains., qui suggèrent de limiter la consommation à deux verres ou moins par jour pour les hommes, et à un verre ou moins par jour pour les femmes Obésité: Cancer Research UK estime que 11 pour cent des cancers de l’intestin au Royaume-Uni sont liés au surpoids ou à l’obésité. Garder un IMC inférieur réduit le risque

Cancer Research UK estime que 11 pour cent des cancers de l’intestin au Royaume-Uni sont liés au surpoids ou à l’obésité. Garder un IMC inférieur réduit le risque Le manque d’exercice: L’activité physique a été montré pour réduire votre risque de cancer du côlon

Quelles conditions médicales peuvent augmenter le risque ?

Des antécédents familiaux de cancer du côlon : Si un membre de votre famille immédiate a eu un cancer de l’intestin, votre risque augmente et vous devriez parler à votre médecin d’un dépistage précoce.

Si un membre de votre famille immédiate a eu un cancer de l’intestin, votre risque augmente et vous devriez parler à votre médecin d’un dépistage précoce. Maladie inflammatoire de l’intestin: Des affections telles que la colite ulcéreuse chronique, caractérisée par une inflammation et une ulcération persistantes du côlon et du rectum, et la colite de Crohn, provoquant une inflammation du côlon dans le cadre de la maladie de Crohn, augmentent le risque de développer un cancer du côlon.

Des affections telles que la colite ulcéreuse chronique, caractérisée par une inflammation et une ulcération persistantes du côlon et du rectum, et la colite de Crohn, provoquant une inflammation du côlon dans le cadre de la maladie de Crohn, augmentent le risque de développer un cancer du côlon. Conditions héritées : Des pathologies telles que le syndrome de Lynch, une prédisposition génétique, sont associées à des risques accrus, notamment de cancer colorectal et de l’endomètre. La polypose adénomateuse familiale, une maladie héréditaire conduisant à la formation de nombreux polypes du côlon et du rectum, peut également prédisposer l’individu à développer un cancer du côlon.

Des pathologies telles que le syndrome de Lynch, une prédisposition génétique, sont associées à des risques accrus, notamment de cancer colorectal et de l’endomètre. La polypose adénomateuse familiale, une maladie héréditaire conduisant à la formation de nombreux polypes du côlon et du rectum, peut également prédisposer l’individu à développer un cancer du côlon. Des antécédents familiaux de polypes ou la présence de nombreux polypes : Ceux-ci sont détectés lors du dépistage

Retour à l’index

La bonne nouvelle est que les changements de mode de vie peuvent jouer un rôle important dans la prévention de plus de la moitié de tous les cancers de l’intestin. M. Chan souligne qu’en minimisant les facteurs de risque, nous pouvons réduire les risques de développer cette maladie. Pour réduire le risque de cancer colorectal, il est conseillé de :

Ne buvez de l’alcool qu’avec modération

Maintenir un poids santé

Arrêter de fumer

Adoptez une alimentation saine, intégrant beaucoup de fruits et légumes et réduisant la consommation de viande rouge et d’aliments transformés. Certaines études suggèrent que boire du café pourrait également contribuer à réduire le risque de cancer du côlon

Réduisez le stress et adoptez un « mode de vie anti-inflammatoire ». « Bien que cela ne reçoive pas autant d’attention dans les discussions grand public, il existe de plus en plus de preuves en faveur de la réduction du stress comme moyen de diminuer l’inflammation dans le corps », déclare M. Chan.

Gardez une trace de vos antécédents médicaux familiaux, car la génétique peut jouer un rôle dans la prédisposition des individus à certains types de cancer.

Retour à l’index

Les tests de dépistage permettent de détecter les polypes précancéreux avant qu’ils ne se transforment en tumeurs cancéreuses. S’il n’est pas détecté, le cancer se développe, se propage aux ganglions lymphatiques et, à un stade avancé, à d’autres organes comme le foie ou les poumons.

Âge de dépistage et aperçu

En Angleterre, tous les deux ans, toute personne âgée de 60 à 74 ans se voit proposer un kit de dépistage du cancer de l’intestin à domicile, même si ce service s’étend désormais aux personnes âgées de 50 à 59 ans. En Écosse, le dépistage commence à partir de 50 ans et au Pays de Galles, il est de 51 ans. Le test de dépistage est un FIT (test immunochimique fécal) qui recherche de minuscules traces de sang dans un échantillon de selles, ce qui peut être le signe de polypes. Si le test révèle quelque chose d’inhabituel, on vous demandera peut-être d’aller à l’hôpital pour des tests supplémentaires afin d’exclure ou de confirmer un cancer, comme une coloscopie.

«La coloscopie reste la référence en matière de dépistage», explique le Dr Ardalan. Bien que parfois considérée avec effroi, une coloscopie est une procédure médicale indolore dans laquelle un tube flexible équipé d’une caméra est utilisé pour examiner l’intérieur du côlon et du rectum à la recherche d’anomalies telles que des polypes ou des signes de cancer. Les coloscopies sont cruciales pour le dépistage du cancer colorectal et le diagnostic des affections gastro-intestinales, et si vous présentez des symptômes ou des inquiétudes, vous devriez en demander une.

Ces dernières années, le NHS a élargi son programme de dépistage, invitant les gens à commencer le dépistage du cancer colorectal à l’âge de 50 ans. Cependant, le Dr Ardalan observe une évolution notable vers un dépistage encore plus précoce, à partir de 45 ans – une tendance alimentée par l’augmentation du nombre de cancers colorectaux. incidence du cancer colorectal parmi les jeunes.

Pour ceux qui ont des antécédents familiaux de la maladie, M. Chan suggère de procéder à un dépistage « cinq ans avant l’âge du membre de votre famille au moment du diagnostic de la maladie ».

Retour à l’index

Le traitement varie en fonction de la taille du cancer, de sa propagation à d’autres organes, de son code génétique, de votre âge et de votre état de santé général.

« Le traitement doit toujours être discuté par un comité multidisciplinaire de cancérologues. Le plan de traitement final peut inclure une intervention chirurgicale, une chimiothérapie et/ou une radiothérapie, utilisées de manière sélective ou en combinaison. L’immunothérapie, un traitement ciblé plus récent, convient à certaines tumeurs présentant des profils génétiques spécifiques », explique M. Chan.

Retour à l’index

« Ce que je dis aux patients, c’est que le succès et la tolérance du traitement contre le cancer dépendent du fait que les patients restent physiquement actifs, mangent sainement et sont mentalement résilients », explique le Dr Ardalan. Des études récentes indiquent que la participation à des activités basées sur le mouvement comme le yoga, le tai-chi et la danse-thérapie, ainsi que la pratique de la méditation, peuvent avoir de profonds effets sur le bien-être des patients atteints de cancer. Il a été démontré que ces activités réduisent les hospitalisations et atténuent les effets secondaires courants du traitement du cancer, tels que l’anxiété, la dépression et la fatigue.

Le conseil le plus important à retenir est que le cancer du côlon peut être détecté tôt, voire évité. Malgré de nombreuses interventions chirurgicales potentiellement mortelles, mon père vit désormais sans cancer. J’espère que ces conseils encourageront les autres à donner la priorité à leur bien-être, à se faire tester et à parler ouvertement des symptômes s’ils surviennent.

Retour à l’index