Cancer du côlon chez les moins de 45 ans

Historiquement, si vous étiez un adulte présentant un risque moyen de cancer colorectal (cancer du côlon et du rectum), également connu sous le nom de cancer du côlon, vous deviez commencer à subir des coloscopies à l’âge de 50 ans. Mais en mai 2021, le groupe de travail américain sur les services préventifs a mis à jour les directives. Maintenant, tu auras besoin d’une coloscopie quand tu auras 45 ans. Mais vous devriez le faire plus tôt si vous avez des antécédents familiaux de cancer du côlon. En effet, des études récentes montrent qu’il est en augmentation chez les personnes de moins de 50 ans. « Nous n’avons jamais vu plus de cancer colorectal chez ces jeunes. C’est le seul groupe démographique, les personnes de moins de 50 ans, où cette maladie augmente et devient plus mortelle, non moins courante et moins mortelle », explique Mark Lewis, MD, directeur de l’oncologie gastro-intestinale chez Intermountain Healthcare dans l’Utah. Plus précisément, Lewis note que «les femmes ont un plus grand risque» de contracter ce cancer tôt.

Le cancer du côlon est la deuxième cause la plus fréquente de décès liés au cancer chez les personnes aux États-Unis. En fait, on s’attend à ce qu’il cause environ 52 000 décès en 2023. Et bien qu’il y ait une courbe descendante du cancer colorectal chez les personnes de plus de 50 ans, c’est le contraire pour les personnes. moins de 50.