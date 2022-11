Cancer de la prostate : zapper les tumeurs métastatiques avec des radiations améliore la survie

Pour certains hommes, cette stratégie élimine le besoin d’hormonothérapie.

Le cancer oligométastatique est une forme précoce de cancer de la prostate de stade 4 qui s’est propagée à d’autres organes du corps, mais seulement dans une mesure limitée – généralement définie comme pas plus de trois à cinq zones à l’extérieur de la prostate, le plus souvent les ganglions lymphatiques ou les os .

Il y a à peine une décennie, elle était considérée comme universellement mortelle et le traitement se limitait à des thérapies hormonales systémiques qui fermaient la testostérone, une hormone qui pousse les tumeurs à se développer. Mais maintenant, des développements passionnants dans le domaine conduisent à de nouvelles stratégies de traitement qui améliorent la survie des patients dans les essais cliniques.

Ces stratégies sont rendues possibles par les progrès de l’imagerie médicale, révélant des tumeurs métastatiques qui étaient auparavant trop petites pour être vues. Les médecins peuvent désormais traiter les tumeurs directement par radiothérapie ou chirurgie. C’est ce qu’on appelle la thérapie dirigée contre les métastases (MDT), et elle permet à certains hommes atteints d’un cancer de la prostate oligométastatique de retarder ou même d’éviter complètement l’hormonothérapie, ainsi que ses effets secondaires difficiles.

Maintenant, résulte d’une importante nouvelle étude montrent que les réponses bénéfiques à la PCT résistent à un suivi à long terme.

La méthodologie des chercheurs

Pour générer les résultats, les chercheurs ont combiné les résultats de deux études antérieures qui randomisaient les hommes vers la PCT ou l’observation : l’une appelée STOMP et l’autre appelée ORIOLE. Les hommes des études ont été traités avec une technique appelée radiothérapie ablative stéréotaxique, qui concentre des faisceaux intenses de rayonnement sur les tumeurs provenant de plusieurs directions, tout en épargnant les tissus sains. Prises ensemble, les études ont montré que la PCT retarde la progression du cancer et le besoin ultérieur d’hormonothérapie. Après leur publication, MDT a commencé à être plus largement adopté.

Pour cette nouvelle étude, les sujets STOMP et ORIOLE ont été regroupés en un seul groupe de 116 hommes avec un suivi médian de 52,5 mois. L’objectif de la recherche était de comparer les différences de survie sans progression (le temps qu’il faut pour que le cancer s’aggrave) entre les hommes qui ont été traités par PCT et ceux qui ne l’ont pas été.

Les résultats ont montré un net bénéfice de la radiothérapie : la survie sans progression a duré en moyenne 11,9 mois chez les hommes traités par PCT, contre 5,9 mois chez les témoins non traités.

Mais les chercheurs sont également allés plus loin : ils ont analysé des échantillons archivés du sang et des tissus tumoraux des sujets pour rechercher des mutations associées au cancer dans cinq gènes différents : ATM, BRCA1, BRCA2, Rb1 et TP53. Là encore, les données ont révélé un écart flagrant : chez les hommes porteurs d’au moins une mutation, la survie sans progression a duré en moyenne 7,5 mois, contre 13,4 mois en moyenne chez ceux qui n’en avaient pas.

Remarquablement, la survie sans progression a duré quatre ans ou plus chez jusqu’à 20 % des hommes traités par PCT, quel que soit leur statut mutationnel. Mais en général, les hommes dépourvus des mutations avaient les meilleures réponses. La PCT en elle-même peut être initialement suffisante pour ces hommes, ont conclu les chercheurs, tandis que parmi ceux présentant des mutations à haut risque, la PCT pourrait être plus efficace si elle était associée à une thérapie systémique.

La réaction d’un expert

“Les auteurs doivent être applaudis pour leur suivi respectable de 52 mois”, déclare le Dr Nima Aghdam, radio-oncologue au Beth Israel Deaconess Medical Center à Boston, et membre du École de médecine de Harvard Rapport annuel sur les maladies de la prostate Conseil consultatif. Dans le bon cadre, a ajouté le Dr Aghdam, la PCT peut être administrée en toute sécurité, retardant les traitements qui entraînent souvent une baisse de la qualité de vie du patient.

La sélection des bons patients pour le traitement est essentielle, mais les mutations identifiées “pourraient nous permettre à l’avenir de déterminer qui bénéficiera le plus de la PCT”, a-t-il déclaré. Il se peut, a déclaré le Dr Aghdam, que la PCT administrée seule offre une voie pour une période à long terme sans maladie chez les patients traités en milieu communautaire. “Cela nécessitera des études plus longues pour clarifier”, a-t-il dit, “mais la possibilité qu’une bonne proportion de patients puisse différer = “différer” l’ADT pendant une longue période sera largement appréciée.”