Cancer de la prostate : l’imagerie peut-elle se substituer aux biopsies répétées lors d’une surveillance active ?

Une nouvelle étude dit oui, mais pas sans risques limités.

Si vous avez reçu un diagnostic de cancer de la prostate à risque faible ou intermédiaire, la bonne nouvelle est que vous n’avez pas à le traiter tout de suite. Étant donné que le cancer se développera probablement lentement (voire pas du tout), vous ne pouvez faire surveiller et traiter le cancer que s’il montre des signes de progression. C’est ce qu’on appelle la surveillance active.

De plus en plus d’hommes choisissent la surveillance active, qui implique des tests répétés d’antigène spécifique de la prostate (PSA) et des biopsies de la prostate pour vérifier la croissance tumorale. De cette façon, vous pouvez retarder – et peut-être même éviter – le traitement du cancer et ses effets secondaires. Mais les biopsies répétées peuvent aussi être douloureuses et stressantes, et elles s’accompagnent d’un faible risque d’infection.

Un nouveau type d’imagerie offre une alternative. Appelée imagerie par résonance magnétique multiparamétrique (mpMRI), elle permet aux médecins de visualiser le cancer de la prostate de l’extérieur du corps. Ce type de balayage est devenu plus largement adopté pour la surveillance active et « peut aider à réduire la fréquence des biopsies répétées ultérieures, en particulier chez les hommes présentant un PSA stable », explique le Dr Boris Gershman, chirurgien urologue au Beth Israel Deaconess Medical Center à Boston, et membre du Harvard Rapport annuel de la faculté de médecine sur les maladies de la prostate Conseil consultatif.

Étudier l’efficacité de l’IRMmp

Une question en suspens est de savoir si l’IRMmp peut remplacer une “biopsie de confirmation” que les hommes obtiennent généralement un an environ dans le processus de surveillance pour voir si le cancer est toujours stable. Le risque est qu’une IRM-mp puisse manquer une aggravation du cancer qu’une biopsie de confirmation détecterait autrement.

Pour enquêter, une équipe de chercheurs australiens a réalisé une étude récemment publiée étude. Ils ont recruté 172 hommes atteints d’un cancer de la prostate à risque faible ou intermédiaire et leur ont fait passer une IRMmp suivie d’une biopsie de la prostate. Après cela, les hommes ont été suivis selon un protocole de surveillance active pendant trois ans. Ils ont subi des contrôles PSA tous les six mois, des examens rectaux numériques annuels et une IRMmp à la fin des années un et deux. Si les résultats de l’APS et/ou de l’IRMp suggéraient une aggravation du cancer, les hommes avaient alors une biopsie. Sinon, les biopsies ont été retardées jusqu’à la fin de l’étude trois ans plus tard.

Après avoir analysé les résultats, l’équipe a découvert que les IRMmp étaient plus efficaces pour exclure la progression du cancer que pour la détecter. Plus précisément, les chances qu’une IRMmp détecte un cancer cliniquement significatif (le type qui nécessite un traitement plus immédiat) qu’une biopsie confirmerait plus tard variaient de 50 % à 57 %. En revanche, les chances qu’un scan montre correctement le absence d’aggravation du cancer variait entre 82 % et 86 %.

Conclusions et mises en garde

Sur la base de ces résultats, les enquêteurs ont conclu que les hommes avec des IRM-mp négatifs peuvent omettre en toute sécurité la biopsie de confirmation d’un an. Cependant, les hommes devraient toujours subir une biopsie standard de trois ans, ont-ils écrit, “en raison de tumeurs occasionnelles invisibles à l’IRM”. L’équipe prévoit de suivre les hommes et de présenter des données sur 10 ans à un moment donné dans le futur.

D’autres experts sont plus prudents. Le Dr Gershman, par exemple, s’est dit préoccupé par la capacité limitée de l’IRMmp à détecter un cancer cliniquement significatif pendant la surveillance active. Mais il a ajouté que malgré ses limites, la technologie de numérisation est toujours un outil utile “qui devrait permettre un temps accru entre les biopsies répétées chez les hommes à faible risque de progression”.

“Cette étude permet de mieux comprendre l’utilité de l’IRMmp dans l’évaluation continue des hommes sous surveillance active”, déclare le Dr Marc B. Garnick, professeur de médecine Gorman Brothers à la Harvard Medical School et au Beth Israel Deaconess Medical Center. “L’avantage de l’étude est que davantage de biopsies peuvent potentiellement être évitées. L’inconvénient est que les patients comprennent que l’IRM n’est pas un substitut égal à la biopsie : un résultat négatif de l’IRM peut avoir manqué un cancer cliniquement significatif. Dans ma propre pratique, J’ai utilisé l’IRM pour surveiller les hommes, ainsi que des examens rectaux numériques et des évaluations PSA sur la surveillance active au lieu de biopsies répétées, mais seulement avec la pleine compréhension du patient qu’un petit nombre de cancers potentiels cliniquement significatifs peuvent ne pas être détectés par cette pratique.