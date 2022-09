Le risque est faible, mais vous devriez en discuter avec votre médecin.

Un traitement standard pour le cancer localisé de la prostate – c’est-à-dire un cancer confiné à la glande prostatique – consiste à tuer ou à réduire les tumeurs par rayonnement. Les résultats à long terme pour la plupart des hommes traités de cette façon sont excellents. Mais comme pour les autres traitements contre le cancer, la radiothérapie comporte un certain risque, y compris la possibilité qu’elle puisse entraîner la formation ultérieure de cancers secondaires dans le corps.

Les cancers secondaires sont définis selon qu’ils répondent à certains critères :

ils sont différents du cancer pour lequel un patient a été initialement traité

ils se produisent dans la zone irradiée

ils n’étaient pas présents avant le début de la radiothérapie

ils apparaissent au moins quatre ans après la fin du traitement.

Les preuves historiques montrent que les cancers secondaires se produisent rarement. Maintenant, une vaste étude d’hommes traités avec les méthodes actuelles de délivrance de radiations utilisées à l’ère moderne met à jour cette conclusion.

Données et résultats de l’étude

Les enquêteurs ont examiné les données de 143 886 hommes qui ont été traités pour un cancer localisé de la prostate dans les établissements médicaux des Anciens Combattants entre 2000 et 2015. Les hommes étaient âgés de 60 à 71 ans et provenaient de diverses origines raciales et ethniques. Parmi eux, 52 886 ont été traités par radiothérapie dans l’année suivant le diagnostic. Les 91 000 autres hommes ont opté soit pour une intervention chirurgicale sur une période similaire, soit ont choisi de faire surveiller et traiter leur cancer uniquement lorsque – ou si – les examens de routine montraient des signes de progression.

Après un suivi médian de neuf ans, 3 % des hommes traités par rayonnement avaient développé des cancers secondaires, contre 2,5 % des hommes qui avaient choisi d’autres options. Les quatre cancers les plus courants – dans l’ordre de leur fréquence de détection – étaient le cancer de la vessie, la leucémie, le lymphome et le cancer du rectum. Le risque de développer ces cancers secondaires augmentait régulièrement avec le temps, culminant cinq à six ans après la fin de la radiothérapie.

Le Dr Oliver Sartor, oncologue à la Tulane University School of Medicine de la Nouvelle-Orléans qui n’a pas participé à l’étude, affirme que le potentiel de cancers secondaires est un problème important dont les hommes devraient discuter avec leur médecin lors de l’évaluation des options de traitement.

Risque de pesée

Malheureusement, les médecins n’ont qu’une capacité limitée à prédire quels hommes radiotraités sont les plus à risque de cancers secondaires. Le tabagisme est un risque majeur de cancer de la vessie, “donc les hommes qui fument tout en subissant une radiothérapie ont encore une autre raison d’arrêter”, explique le Dr Sartor. Les hommes présentant des risques héréditaires de syndrome de Lynch (un type de cancer colorectal) sont également exposés à des risques plus élevés liés aux radiations. Ces hommes ont des mutations génétiques qui rendent plus difficile pour leurs cellules de réparer les dommages à l’ADN.

Notant que le Dr Sartor fait des remarques excellentes et exploitables, le Dr Marc Garnick, professeur de médecine Gorman Brothers à la Harvard Medical School et au Beth Israel Deaconess Medical Center, et rédacteur en chef de Harvard Health Publishing Rapport annuel sur les maladies de la prostate, convient que les patients qui envisagent une radiothérapie devraient être informés que le traitement les expose à un risque à vie faible mais réel de cancers secondaires, en particulier du rectum et de la vessie, qui peuvent apparaître des années après la fin de la radiothérapie.

Le Dr Garnick dit qu’il hésite à envisager la radiothérapie pour les hommes ayant des antécédents de maladies inflammatoires de l’intestin telles que la colite ulcéreuse, qui sont également plus à risque de développer des cancers abdominaux. Il conseille également aux hommes âgés qui ont été traités par radiothérapie pour un cancer de la prostate de consulter leur médecin avant d’arrêter le dépistage colorectal de routine.