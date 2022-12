Cancer de la prostate : combien de temps doit durer l’hormonothérapie ?

Les hommes atteints de tumeurs à haut risque tirent le plus grand bénéfice d’un traitement à long terme.



L’hormonothérapie est une pierre angulaire du traitement du cancer de la prostate, mais elle a des effets secondaires lourds. Les hommes qui prennent ces médicaments bloquant la testostérone éprouvent de la fatigue, une perte de masse musculaire et un risque accru de maladies cardiovasculaires. Les médecins et les patients sont donc très motivés pour n’utiliser l’hormonothérapie que le temps nécessaire.

Mais combien de temps est assez long ? Une étude récente fournit la clarté nécessaire.

Déroulement et résultats de l’étude

Des chercheurs travaillant dans 10 hôpitaux en Espagne ont recruté 355 hommes atteints d’un cancer de la prostate nouvellement diagnostiqué qui était encore confiné à la prostate et aux vésicules séminales (glandes adjacentes qui produisent le sperme). Les hommes ont été divisés en deux groupes : un groupe a reçu un court traitement hormonal d’une durée de quatre mois, et l’autre groupe a été traité pendant une durée plus longue de 24 mois. Tous les patients ont également été traités avec des radiations à haute dose.

Après 10 ans, seuls les hommes qui avaient été initialement diagnostiqués avec un cancer de la prostate à haut risque (cancer de la prostate avec des caractéristiques biologiques qui prédisent une propagation agressive) ont bénéficié des traitements à long terme. Plus précisément, 67,2 % de ces hommes ont évité les augmentations ultérieures de l’antigène spécifique de la prostate (PSA) qui signifiaient une aggravation du cancer. En revanche, 53,7% des hommes atteints d’un cancer à haut risque qui ont reçu quatre mois d’hormonothérapie ont évité des augmentations similaires de l’APS. Il est important de noter que 78,5 % des hommes à haut risque ayant suivi une hormonothérapie à long terme étaient toujours en vie après 10 ans, contre 67 % des hommes à haut risque traités par hormonothérapie pendant quatre mois.

Chez les hommes atteints d’un cancer de la prostate à risque intermédiaire, la durée de l’hormonothérapie faisait peu de différence. Seuls quatre hommes atteints d’un cancer à risque intermédiaire ont développé un cancer qui s’est aggravé et s’est propagé à d’autres sites du corps. Deux provenaient du groupe de traitement à court terme et deux du groupe ayant reçu une hormonothérapie pendant 24 mois. Et après 10 ans, aucun des patients à risque intermédiaire n’était décédé d’un cancer de la prostate, quelle que soit la durée des traitements d’hormonothérapie.

Avis d’experts

“Cette étude règle la question de la durée de l’hormonothérapie pour la plupart des patients atteints d’un cancer de la prostate à haut risque qui sont également traités par radiothérapie”, déclare le Dr Nima Aghdam, radio-oncologue au Beth Israel Deaconess Medical Center, affilié à Harvard, à Boston. pas participer à la recherche. “Il fournit une comparaison solide des options disponibles pour nos patients et, à mon avis, leur donne la possibilité de prendre une décision éclairée sur la durée de l’hormonothérapie sur la base de preuves de haut niveau.

“En termes de durée absolue de traitement, je pense qu’il existe probablement un juste milieu entre quatre et 24 mois pour certains patients qui présentent des caractéristiques spécifiques à haut risque. J’encourage les patients à discuter de cette option avec leur médecin. Cependant, cette étude ne ne répondent pas à la question de savoir si tous les patients à risque intermédiaire ont besoin de quatre mois d’hormonothérapie, et nous devrions continuer à affiner notre approche de ce scénario très courant. »

L’étude n’incluait pas les hommes atteints d’un cancer de la prostate à faible risque, “pour qui la norme actuelle est l’absence totale d’hormonothérapie”, a ajouté le Dr Anthony Zietman, professeur de radio-oncologie à la Harvard Medical School, qui n’a pas non plus participé à la recherche. .