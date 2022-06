Cancer de la peau : comment se protéger cet été

Avec l’école presque finie et le temps chaud qui s’annonce, le bain de soleil figurera en bonne place sur la liste des activités estivales de la plupart des gens, mais la crème solaire est-elle une protection suffisante ?

Selon une nouvelle étude menée par l’Université McGill, les taux de cancer de la peau ont augmenté au Canada, les personnes vivant près de l’eau et des zones côtières connaissant les incidents les plus élevés de cette maladie potentiellement mortelle.

CTVNews.ca s’est entretenu avec l’un des co-auteurs de l’étude, le Dr Ivan Litvinov, professeur adjoint au Département de médecine de l’Université McGill, qui a partagé quelques meilleures pratiques sur la façon d’obtenir votre soleil tout en protégeant votre peau.

CRÈME SOLAIRE

Appliquez de grandes quantités de crème solaire sur toute la peau exposée, dit Litvinov, et réappliquez toutes les deux à trois heures. Certains endroits communs que les gens manquent comprennent les oreilles, le cuir chevelu, la poitrine, les lèvres et les paupières et le dessus des pieds.

Ce n’est pas parce que le SPF est élevé que c’est mieux non plus.

« Pour le démystifier, avant nous avions SPF 60, SPF 100, quel que soit le nombre », a déclaré Litvinov.

« La vérité est que le SPF est une courbe en forme de S, donc vous vous aplatissez à peu près à l’autre extrémité de la courbe au moment où vous obtenez 50 et plus. Ainsi, une protection SPF 60, SPF 100, ne vous donne pas beaucoup plus qu’un SPF 50. »

Il recommande un écran solaire à large spectre SPF 50+ et dit que le meilleur est celui que vous utiliserez et appliquerez toutes les deux à trois heures sur la peau exposée au soleil.

Mais il note que la crème solaire est en fait la méthode de protection solaire la moins efficace.

COUVRIR

Litvinov recommande de porter des vêtements de protection comme les vêtements de sport portés par les cyclistes et autres athlètes qui ont un indice UPF de 50 et plus.

Il suggère également des éruptions cutanées, qui peuvent couvrir jusqu’aux poignets et aux chevilles. Ce sont des vêtements ajustés pour la natation et le surf qui peuvent être portés par-dessus des maillots de bain qui offrent une protection supplémentaire et aident à prévenir les coups de soleil.

Les vêtements ordinaires fonctionnent aussi tant qu’ils sont opaques, dit-il. Il suggère de le tenir contre la lumière pour voir si vous pouvez voir à travers.

« Nous voulons envoyer un message, disons que quelqu’un porte un T-shirt blanc et que ce T-shirt devient mouillé à cause de la sueur ou de l’eau ou autre, eh bien ce T-shirt ne vous protège pas vraiment du soleil, » il expliqua.

L’exposition au soleil est un problème si quelqu’un a les cheveux clairsemés, par exemple, dit-il. Pour protéger votre tête, portez un chapeau blanc avec un bord.

« Il n’y a absolument rien de sain dans le bronzage. Un bronzage n’est que le signe d’une peau endommagée par le soleil », a déclaré Litvinov.

« Nous encourageons tous les Canadiens à ne pas rester assis à la maison, à profiter du plein air, à être aussi actifs que possible, mais à ne pas bronzer. »

Pour en savoir plus, il a dirigé les Canadiens vers www.SunFit.ca, un projet parrainé par l’Université McGill, les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et d’autres visant à accroître la sensibilisation au mélanome et à fournir des informations sur les pratiques sécuritaires.