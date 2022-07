Cancer de la C.-B. – Kelowna Capital News

L’objectif d’obtenir un bronzage est un rituel que les touristes et les résidents recherchent chaque été dans l’Okanagan.

Mais un oncologue dermatologique de BC Cancer affirme qu’une exposition excessive aux rayons UV nocifs en cette ère de changement climatique est l’une des principales causes de mélanome, un cancer de la peau qui touchera environ 1 200 personnes en Colombie-Britannique cette année.

Le Dr Harvey Lui dit qu’un Britanno-Colombien sur cinq est destiné à avoir une forme de cancer de la peau au cours de sa vie. Environ 90 % des cancers de la peau sont également associés à l’exposition aux rayons UV.

“C’est un nombre important, mais si vous regardez l’Australie, il y a une personne sur deux destinée à avoir un cancer de la peau à cause de la quantité de soleil qu’elle reçoit”, a déclaré Lui.

Lui dit que le mélanome est l’une des formes de cancer les plus traitables et évitables – s’il est détecté tôt.

Mais s’il devient indétectable jusqu’à ce que le cancer soit absorbé par l’ADN de votre peau, il est configuré pour se propager dans votre corps, nécessitant des traitements comme la chimiothérapie et la radiothérapie pour essayer de le maîtriser à ce stade avancé.

Lui dit qu’il y a trois symptômes ou indicateurs qu’il dit aux patients de surveiller comme signes précoces de mélanome :

• Une plaie sur la peau qui n’a pas cicatrisé en quatre à six semaines ;

• Une tache ou un grain de beauté sur votre peau qui semble différent en taille ou en couleur ;

• Si vous avez pas mal de marques sur la peau, vous remarquez un grain de beauté ou une tache qui ressort, qui a un aspect différent des autres.

Lui a déclaré qu’un aspect unique du mélanome est qu’il est évitable et détectable à l’œil humain, et qu’à ce stade, il est facilement traitable.

«Lorsque vous vous inquiétez du cancer du poumon, vous devez passer des radiographies et d’autres choses pour obtenir un diagnostic. Vous ne pouvez pas voir ce qui se passe avec vos poumons avec l’œil humain, mais vous pouvez le faire avec le cancer de la peau », a déclaré Lui.

“Le meilleur détecteur de cancer au monde est l’œil humain car vous pouvez voir les changements avec votre peau.”

Pour éviter ces complications, Lui dit que l’utilisation d’un écran solaire et la recherche d’ombre sont deux éléments importants de la sécurité au soleil, tout comme la nécessité de reconnaître que même si un bronzage peut améliorer votre apparence, c’est un signe de dommages cutanés.

« En tant que dermatologue, je ne veux pas que les gens aient peur de sortir. Être dehors et actif est bon pour notre santé physique et mentale. L’exercice est bon pour notre cœur et nos poumons.

Mais il prévient que l’idée d’obtenir un bronzage comme étant en bonne santé est une pensée erronée, car bien qu’un bronzage puisse améliorer l’apparence d’une personne, la coloration de votre peau est en fait la dernière ligne de défense du corps contre le mélanome avec la réponse de pigmentation de la peau.

“Vous pensez peut-être que c’est une bonne idée, mais c’est la réponse du corps à une blessure, et une exposition à long terme entraîne un affaissement de la peau, des rides et des taches. Quand vous avez 40 ans, la peau de votre corps ressemble à celle d’un homme de 60 ans », a-t-il déclaré.

Et, ajoute-t-il, vous augmentez la probabilité de devenir une statistique de mélanome.

