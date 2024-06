Cancer colorectal lié au « régime occidental »

Le cancer colorectal augmente chez les jeunes adultes. — Unsplash/Fichier

Le cancer colorectal chez les jeunes adultes est en augmentation à mesure que les scientifiques étudient comment les régimes riches en graisses, pauvres en fibres, peuvent entraîner des changements dans le système digestif, augmentant ainsi le risque d’apparition précoce d’un cancer colorectal.

Cela entraîne une inflammation qui fait vieillir les cellules plus rapidement et les rend plus vulnérables au cancer. Le « régime occidental » peut perturber l’équilibre délicat des bactéries dans votre tractus gastro-intestinal, selon les chercheurs de l’Ohio State University, selon Poste de New York.

Lors de la réunion annuelle de l’American Society of Clinical Oncology à Chicago, ils ont présenté leurs conclusions ce week-end.

Les scientifiques de l’OSU ont découvert que les personnes atteintes d’un cancer colorectal à apparition précoce étaient biologiquement 15 ans plus âgées en moyenne que leur âge chronologique. De plus, les patients atteints d’un cancer colorectal à apparition tardive avaient des âges biologiques et chronologiques similaires.

Les jeunes continuent de recevoir un diagnostic partout dans le monde à un rythme effarant, alors que les chercheurs tentent d’en apprendre davantage sur les causes du cancer colorectal à apparition précoce.

Selon l’American Cancer Society, contre 11 % en 1995, 20 % des nouveaux cas de cancer colorectal en 2019 concernaient des personnes de moins de 55 ans.