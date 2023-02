Cancer chez les chiens : la race et la taille comptent

Le cancer tue plus de chiens adultes que toute autre cause. Le détecter tôt peut offrir de meilleures options de traitement, tout comme pour les humains, ont déclaré les auteurs dans des notes d’information.

La taille, le sexe et la race d’un chien semblent affecter son âge moyen au moment du diagnostic de cancer, ont découvert les chercheurs. Cela devrait éclairer les lignes directrices sur le dépistage du cancer canin, ont-ils écrit dans le numéro du 1er février de PLOS ONE .

JEUDI 2 février 2023 (HealthDay News) – Si votre chien est plus gros, mâle et de race pure, il peut recevoir un diagnostic de cancer plus tôt dans sa vie par rapport aux autres chiens, selon une nouvelle étude.

“Cependant, l’âge pour commencer le dépistage du cancer chez les chiens peut varier en fonction de leur race ou de leur poids. Notre étude, portant sur plus de 3 000 chiens diagnostiqués avec un cancer, a révélé que tous les chiens devraient commencer le dépistage du cancer à l’âge de 7 ans, mais certaines races peuvent bénéficier d’un dépistage dès l’âge de 4 ans », ont déclaré les auteurs.

La première étape des chercheurs a été de déterminer l’âge médian au moment du diagnostic de cancer chez des chiens présentant différentes caractéristiques.

Ils ont analysé plus de 3 400 chiens atteints de cancer aux États-Unis, constatant que les races géantes comme les mastiffs, les mâles et les chiens de race pure avaient tendance à être diagnostiquées avec un cancer à un plus jeune âge.

L’âge médian au moment du diagnostic de cancer pour les chiens pesant environ 165 livres ou plus était de 5 ans, ce qui signifie que la moitié ont été diagnostiqués à un âge plus avancé et l’autre moitié à un âge plus jeune. Cela par rapport à 11 ans pour les chiens pesant environ 5,5 à 11 livres, ont-ils découvert.