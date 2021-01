Pep Guardiola a déclaré que Joao Cancelo était « confus » suite à son transfert à Manchester City depuis la Juventus, mais a salué la façon dont le défenseur est devenu un élément clé de son équipe cette saison.

Cancelo était lié à un départ du stade Etihad cet été après une première campagne difficile en Premier League, mais le joueur de 26 ans s’est depuis imposé comme un élément important de la défense de Guardiola.

« Il est arrivé la saison dernière et il était confus au début », a déclaré Guardiola lors d’une conférence de presse mardi.

« Il s’attendait à quelque chose que nous ne pouvons pas lui offrir, mais c’est un gars sympa avec un grand cœur et son physique est incroyable.



« Le lendemain d’un match, il peut rejouer et c’est tellement important pour nous. La saison dernière, il a eu un peu de mal avec un nouveau club et maintenant il a plus de temps et nous aide à faire ce dont nous avons besoin. »

City cherchera à prolonger une série de six victoires lors de l’accueil de Brighton mercredi.

Sergio Aguero manquera encore une fois alors qu’il reste isolé pendant qu’Aymeric Laporte et Nathan Ake se remettent de blessures.

« Depuis le match contre West Brom, que nous avons perdu deux points, après cela nos performances ont été bonnes mais à chaque match, nous devons gagner à nouveau », a ajouté Guardiola.

« L’ambiance est bonne et nous devons continuer [against Brighton] et après le reste et le suivant. L’emploi du temps en janvier et février est très chargé mais il est bon d’essayer à nouveau ce que nous avons à faire.

« Brighton a de meilleures statistiques dans tous les départements sauf le dernier tiers. Je suis un grand fan de Graham Potter. Nous les avons affrontés pour la première fois avec Swansea.

« Ils ont le courage de jouer. J’aime beaucoup la façon dont ils jouent et ce sera un gros test. »