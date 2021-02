Les utilisateurs de médias sociaux ont affûté leurs fourches après qu’il ait été révélé que Lucasfilm avait éliminé la star « mandalorienne » Gina Carano. Les conservateurs affirment qu’elle a été injustement « annulée » de l’émission en raison de ses convictions politiques.

Pas étrangère à la controverse sur Internet, Carano a partagé mercredi un article d’un autre utilisateur sur sa page Instagram qui décrivait comment les Juifs étaient traités en Allemagne nazie, dans le cadre d’un commentaire plus large sur la persécution politique.

La publication a provoqué un effondrement majeur sur les réseaux sociaux, #FireGinaCarano étant rapidement à la mode sur Twitter. Quelques heures plus tard, Lucasfilm, qui produit « The Mandalorian », a déclaré dans un communiqué que l’actrice ne reviendrait pas pour la troisième saison de l’émission. Le studio a condamné Carano « Odieux et inacceptable » publications sur les réseaux sociaux, mais n’a pas expliqué pourquoi il se séparait de la star.

Les croisés de la justice sociale ont qualifié son licenciement de victoire, mais la décision précipitée de se débarrasser de Carano s’est peut-être retournée contre lui. Le commentateur politique populaire Dave Rubin a réagi à la situation en annonçant qu’il ne s’abonnerait plus à Disney +, le service de streaming qui diffuse la série « Mandalorian » basée sur Star Wars.

«Nous devons cesser de donner notre argent à ces gens et nous devons construire de nouvelles franchises», il a écrit.

Disney a annulé @ginacarano, alors j’annule mon @disneyplus. Nous devons cesser de donner notre argent à ces gens et nous devons construire de nouvelles franchises. Gina, si tu veux venir dans l’émission pour discuter de quoi que ce soit, fais-le moi savoir. pic.twitter.com/c2SSAjjdyu – Dave Rubin (@RubinReport) 11 février 2021

D’autres grands noms de la plateforme ont emboîté le pas. Comédien et chroniqueur Tim Young Raconté 277000 abonnés que Disney + devrait être « annulé » car il ne tolère pas la liberté d’expression qui offense «Gauchistes».

Bientôt, #CancelDisneyPlus est devenu la tendance numéro un aux États-Unis, alors que la colère suscitée par le licenciement de Carano grandissait.

#CancelDisneyPlus est la tendance numéro 1 à l’échelle nationale en tant que réaction des fans face au tir de @GinaCarano continue pic.twitter.com/CQ5TACowOO – Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) 11 février 2021

Cependant, certains ont souligné que le hashtag avait été détourné par des trolls et que la phrase était tendance pour les mauvaises raisons.

«Environ 90% des gens se moquent du tag lui-même» lis un commentaire.

D’autres ont plaisanté en disant que Disney était « Tremblant dans leurs bottes » sur le soulèvement d’Internet, notant que quelques milliers de tweets négatifs ne peuvent pas supprimer un service de streaming avec des dizaines de milliers d’abonnés.

25k personnes contre 74 millions d’abonnés à Disney + 😂

Je suis sûr que Disney tremble dans leurs bottes … – Caleb, Fléau de l’Est (@calebmealer) 11 février 2021

Les vues conservatrices de Carano l’ont mise dans l’eau chaude à de nombreuses reprises. Ses messages controversés sur Covid-19 et les élections présidentielles de 2020 ont déclenché de nombreuses campagnes sur Internet appelant à ce qu’elle soit expulsée du « mandalorien ».

