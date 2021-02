Les guerriers de l’internet de gauche qui cherchaient à détruire la carrière de Gina Carano pour un discours politiquement incorrect ont apparemment raté le feu, alors que l’actrice récemment licenciée a atterri sur ses pieds avec un accord pour produire et jouer dans son propre film.

Le Daily Wire et Carano ont annoncé vendredi un accord de partenariat sur un film qui sera réalisé exclusivement pour les abonnés du média conservateur. L’accord est intervenu deux jours seulement après que Carano ait été licenciée de son rôle dans « The Mandalorian », une série télévisée et une retombée de « Star Wars » diffusée par le service de streaming Disney +.

Carano a déclaré que l’opportunité de développer et de produire son propre film était à la fois un rêve devenu réalité pour elle et une réprimande importante de la culture d’annulation de gauche. «J’envoie un message d’espoir direct à tous ceux qui vivent dans la peur d’être annulés par la foule totalitaire», a déclaré l’actrice dans un communiqué. «Je viens tout juste de commencer à utiliser ma voix, qui est maintenant plus libre que jamais, et j’espère que cela inspirera les autres à faire de même.»

Ils ne peuvent pas nous annuler tous si nous ne les laissons pas faire.

Le nouveau film sera créé grâce au partenariat cinématographique du Daily Wire avec Dallas Sonnier et sa société de production, Bonfire Legend. L’entreprise a sorti son premier long métrage, « Run Hide Fight », en janvier 2021.

Le film de Carano fournira plus de contenu de ce type, et The Wire capitalise sur ses tirs très médiatisés avec un appel aux téléspectateurs conservateurs. Le point de vente a publié une promotion sur Twitter, offrant une réduction d’abonnement avec le code de coupon «GINA.» La photo ci-jointe montre une scène de type « Star Wars » dans laquelle un personnage sombre représentant Disney est sur le point de couper un petit garçon avec un sabre laser. Une légende sur le garçon se lit, «Des gens avec des opinions différentes.»

Lucasfilm, qui produit « The Mandalorian », a annoncé mercredi que Carano ne reviendrait pas pour la troisième saison de l’émission. L’entreprise l’a citée « Odieux et inacceptable » publications sur les réseaux sociaux. Le licenciement a déclenché une campagne des conservateurs pour annuler les abonnements Disney +.

Lucasfilm n’a pas identifié les publications incriminées sur les réseaux sociaux, mais des militants de gauche avaient demandé à plusieurs reprises que Carano soit retiré de l’émission pour des infractions telles que dénoncer la fraude électorale et critiquer le port de masques pour se protéger contre Covid-19. Elle a modifié sa biographie Twitter en novembre en ajoutant « Bip / bop / boop » dans l’espace où les utilisateurs réveillés listent souvent leurs pronoms préférés.

Le licenciement est survenu peu de temps après la publication d’un message Instagram mettant en garde contre la diabolisation de grands groupes de la population: «Les Juifs ont été battus dans les rues, non pas par des soldats nazis mais par leurs voisins… même par des enfants. Parce que l’histoire est éditée, la plupart des gens aujourd’hui ne réalisent pas que pour arriver au point où les soldats nazis pourraient facilement rassembler des milliers de Juifs, le gouvernement a d’abord obligé leurs propres voisins à les détester simplement parce qu’ils étaient juifs. En quoi est-ce différent de haïr quelqu’un pour ses opinions politiques? »

Le co-fondateur de Daily Wire, Ben Shapiro, a déclaré qu’il pensait que Carano avait été abandonné pour « Offenser la gauche autoritaire d’Hollywood. » Il a vanté son point de vente comme une alternative pour les consommateurs et les créateurs qui «Refuser de s’incliner devant la foule.»

«Nous sommes impatients d’apporter les talents de Gina aux Américains qui l’aiment, et nous sommes tout aussi impatients de montrer à Hollywood que s’ils veulent continuer à annuler ceux qui pensent différemment, ils nous aideront simplement à construire l’aile X pour abattez leur étoile de la mort, « Dit Shapiro.

Le journaliste Andy Ngo a également été aidé par la foule des annulations lorsque les manifestants d’Antifa ont tenté d’empêcher une librairie de Portland de vendre «Unmasked», son nouveau livre sur le groupe anarchiste. Le livre, qui a été publié la semaine dernière, a grimpé au sommet des listes de best-sellers alors que les manifestations attiraient l’attention sur Ngo et encourageaient les conservateurs à lire de quoi il s’agissait.

