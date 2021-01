L’appel du président chinois Xi Jinping aux grands pays de ne pas intimider les faibles a révélé une « déconnexion » entre le comportement et la rhétorique de la Chine, a déclaré mercredi un haut ministre australien.

Toujours en proie aux sanctions chinoises punitives sur une gamme de produits australiens et à une guerre des mots entre Pékin et Canberra, le trésorier Josh Frydenberg a contesté le discours altruiste du leader communiste de Davos.

Xi a déclaré au forum – qui se déroule cette année entièrement en ligne – que les relations entre les pays devraient être régies par des règles et des institutions, et non dictées par la puissance.

« Les forts ne doivent pas intimider les faibles. Les décisions ne doivent pas être prises simplement en montrant des muscles forts ou en agitant un gros poing », a déclaré M. Xi dans des remarques cherchant apparemment les faveurs des plus petites nations et offrant une critique voilée des États-Unis.

Mais Frydenberg a déclaré aux journalistes mercredi que les commentaires de Xi ne correspondaient pas aux actes de coercition économique de la Chine à l’égard de l’Australie.

« Eh bien, nous sommes d’accord avec ce sentiment que les grandes nations ne devraient pas intimider les petites, mais il semble y avoir un certain décalage entre les paroles et les actions », a-t-il déclaré.

« La réalité est que l’Australie a été la cible de certaines actions assez dures en ce qui concerne notre commerce. »

Les relations entre Canberra et Pékin étaient en chute libre tout au long de l’année dernière, la Chine ayant attaqué une liste de problèmes, notamment l’appel de l’Australie à une enquête sur les origines du coronavirus et l’interdiction de la participation de Huawei au réseau 5G du pays.

La Chine a frappé plus d’une douzaine de secteurs australiens avec des prélèvements à l’importation, les industries de l’orge et du vin étant particulièrement touchées. Les exportateurs risquent de perdre jusqu’à 2 à 4 milliards de dollars de ventes.

