Canberra devrait réfléchir aux raisons des mauvaises relations avec la Chine, dit Pékin, alors que les investissements chinois en Australie chutent de 60%

Pékin a exhorté Canberra à examiner les raisons de la détérioration des relations entre les deux nations et a appelé l’Australie à respecter les conditions de libre-échange et les règles commerciales dont elle a toujours fait la publicité.

Lundi, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a cité une étude de l’Institute of East Asian Economics de l’Université nationale australienne, montrant que l’investissement direct de la Chine en Australie a chuté de 61% l’année dernière à 783 millions de dollars, un plus bas en six ans.

Wang a déclaré que les données permettaient à l’Australie de réfléchir aux raisons de la détérioration des relations économiques et politiques.

«L’Australie a abusé à plusieurs reprises des motifs de« sécurité nationale »pour opposer son veto aux projets d’investissement des entreprises chinoises en Australie et a fréquemment imposé des restrictions déraisonnables aux échanges et à la coopération normaux entre les deux pays dans divers domaines», a-t-il ajouté. a déclaré le porte-parole, ajoutant que les entreprises chinoises avaient perdu la confiance d’investir en Australie.

Wang a poursuivi, notant que Canberra devrait arrêter la pratique de politisation des questions économiques et commerciales, ce qui est en contradiction avec les règles du libre marché qu’elle prêche.

«Cela a également nui aux intérêts et à la réputation de l’Australie», il ajouta.

Aussi sur rt.com L’investissement chinois en Australie plonge à un niveau record dans un contexte d’escalade commerciale

«Le gouvernement australien devrait prendre des mesures pour offrir un environnement d’investissement équitable, ouvert et non discriminatoire aux investisseurs étrangers, y compris aux entreprises chinoises», Wang a conclu, ajoutant que la coopération entre les deux pays pouvait être mutuellement bénéfique.

Une guerre commerciale amère entre les deux nations a commencé après que Canberra a appelé à une enquête sur les origines de la pandémie de Covid-19, que Pékin a vu comme une insulte.

En réponse à la décision de la Chine d’imposer des droits de douane importants sur certains produits australiens, Canberra l’a signalé à l’Organisation mondiale du commerce (OMC), arguant que les actions de Pékin étaient injustes et de représailles.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!