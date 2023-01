Canalys : Xiaomi a perdu face à Samsung en Inde au quatrième trimestre, toujours en tête en 2022

Canalys est prêt avec son rapport sur le marché indien pour le quatrième trimestre de l’année dernière et l’ensemble de 2022. C’est la première fois que nous constatons une baisse des livraisons au quatrième trimestre par rapport au troisième trimestre. D’une année sur l’autre, le dernier trimestre a vu les volumes chuter de 27 % et a poussé le résultat global de l’année à une baisse de 6 % par rapport à 2021.

Pour la première fois en 20 trimestres, Samsung a pris la première place en tant que plus grand fournisseur de smartphones pour la première fois depuis 2017, détrônant Xiaomi. Cependant, ce dernier reste au top pendant toute l’année 2022.

Même si les expéditions de Samsung en 2022 ont chuté de 21 %, il a réussi à sécuriser la plus grande partie du marché indien au quatrième trimestre avec une part de 21 %, soit une augmentation de 2 points de pourcentage d’une année sur l’autre. vivo a le plus augmenté ses ventes parmi les principaux fournisseurs – les expéditions ont augmenté de 13 % pour s’assurer une tranche de 20 % du marché et la deuxième place.





Xiaomi est tombé à la troisième place au quatrième trimestre avec une énorme baisse de 40 % des ventes et a à peine réussi à rester devant Oppo qui a connu une croissance de 10 % et n’a manqué que 100 000 unités de la réalisation de Xiaomi.

Realme a fait encore pire au quatrième trimestre, n’expédiant qu’un tiers de ce qu’il a géré au cours du même trimestre de 2021 et tombant à une cinquième position assez éloignée.

Fournisseur Expéditions du quatrième trimestre 2022 (millions) Part de marché T4 2022 Expéditions du quatrième trimestre 2021 (millions) Part de marché T4 2021 Croissance annuelle

Samsung 6.7 21% 8.5 19% -21%

vivo 6.4 20% 5.6 13% 13%

Xiaomi 5.5 17% 9.0 20% -40%

Oppo 5.5 17% 5.0 11% 9%

Vrai moi 2.7 8% 7.6 17% -65%

Autres 5.7 18% 8.5 19% -32%

Le total 32.4 100% 44.2 100% -27%





En regardant 2022 dans son ensemble, Xiaomi est toujours en tête du peloton avec 20 % de part, mais encore une fois, il a perdu le plus de terrain – perdant plus d’un quart de ses expéditions.

Samsung est deuxième, tout comme en 2021, mais la différence est passée de 10 millions à 1 million d’unités expédiées. vivo est également beaucoup plus proche du troisième, ses ventes restant pour la plupart stables d’une année sur l’autre.

Oppo était le seul dans le top 5 à enregistrer plus de ventes en 2022 qu’en 2021, l’aidant à dépasser la marque sœur Realme pour la quatrième place.

Fournisseur Expéditions 2022 (millions) Part de marché 2022 Expéditions 2021 (millions) Part de marché 2021 Croissance annuelle

Xiaomi 29.6 20% 40.2 25% -26%

Samsung 28.6 19% 30.1 19% -5%

vivo 25.4 17% 25,8 16% -2%

Oppo 22.6 15% 20.9 13% 8%

Vrai moi 20.9 14% 24.3 15% -14%

Autres 24,5 16% 20.2 13% 22%

Le total 151.6 100% 161,5 100% -6%





Canalys dit qu’Oppo et vivo doivent leurs performances plus positives aux opérations plus réussies tout au long de la saison des fêtes sans incident en Inde. Leur concentration sur les canaux hors ligne les a aidés à éviter de partager le sort des autres, car le commerce électronique a été le plus touché.

Les analystes affirment que 2023 sera une année au rythme lent en raison de l’aggravation de la crise économique mondiale, mais en 2024, le marché indien renouera avec la croissance.

