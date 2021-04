Plus de 347 millions de smartphones ont été expédiés au premier trimestre selon le rapport d’analyse mondial des smartphones de Canalys. Ce chiffre représente une augmentation de 27% par rapport à la même période l’an dernier. Samsung est une fois de plus le leader incontrôlé avec 76,5 millions d’expéditions et une part de marché de 22%. Apple arrive en deuxième position avec 52,4 millions de ventes tout en détenant 15% du marché. Xiaomi complète le top trois avec son propre record d’un trimestre de 49 millions d’expéditions et une part de marché de 14%.

Les membres de BBK Oppo (37,6 millions d’expéditions) et vivo (36 millions d’expéditions) complètent le top cinq du classement. Oppo a également connu la plus forte croissance annuelle avec 60% d’expéditions en plus. Canalys mentionne également que Huawei occupe désormais la septième place avec environ 18,6 millions d’expéditions.

Vendeur Expéditions T1 2021 (millions) Part de marché T1 2021 Expéditions T1 2020 (millions) Part de marché T1 2020 Croissance annuelle Samsung 76,5 22% 59,6 22% + 28% Pomme 52,4 15% 37,1 14% + 41% Xiaomi 49,0 14% 30,2 11% + 62% Oppo 37,6 11% 23,5 9% + 60% vivo 36,0 dix% 24,2 9% + 48% Autres 95,9 28% 97,8 36% -2% Le total 347,4 100,00% 272,5 100,00% + 27% Remarque: les pourcentages peuvent ne pas correspondre à 100% en raison de l’arrondissement | Source: Estimations Canalys (livraisons de vente), analyse des smartphones, avril 2021

Pour l’avenir, Canalys prédit que la pandémie COVID en cours jouera toujours un rôle de premier plan dans la falsification des ventes de smartphones, mais il existe un problème plus important concernant la pénurie de chipsets. Ces deux facteurs vont probablement forcer les marques à reconsidérer leurs stratégies régionales et leurs publications en mettant davantage l’accent sur les pays qui se remettent de la pandémie et moins sur ceux qui connaissent actuellement des difficultés.

La pénurie de chipsets en particulier sera préjudiciable aux petites marques de smartphones et pourrait même les forcer à quitter le marché comme nous l’avons déjà vu avec LG.

La source