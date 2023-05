Canalys : Quatre iPhones en tête des palmarès des ventes phares au premier trimestre 2023, S23 Ultra Android le plus populaire

Le dernier rapport de Canalys La gamme d’iPhone d’Apple a dépassé le segment haut de gamme au cours du premier trimestre 2023. Selon leurs estimations, l’iPhone 14 Pro Max était le produit phare le plus vendu, suivi de l’iPhone 14 Pro, de l’iPhone 14 et de l’iPhone 13.

31 % de toutes les expéditions entre janvier et mars 2023 concernaient des appareils haut de gamme d’un PDSF supérieur à 500 $, le plus élevé des cinq dernières années. Ce segment particulier a augmenté de 4,7 % en glissement annuel, dépassant de loin le marché global des smartphones, qui a diminué de 13,3 % sur une base annuelle.

Les données ont révélé que le produit phare Android le plus vendu pour le premier trimestre était le Samsung Galaxy S23 Ultra. Le Top 15 est principalement occupé par les appareils Samsung et Apple, ce qui est compréhensible compte tenu de la disponibilité beaucoup plus large de leurs appareils haut de gamme.

Par exemple, Google vend la série Pixel 7 dans 17 pays ; Oppo garde le Find N2 en Chine, tandis que Honor essaie toujours de rattraper son retard et était en retard à la fête avec un lancement en avril du Magic5 Pro.

L’analyste de Canalys, Nicole Peng, a déclaré plus tôt cette semaine qu’il faudra un certain temps aux fournisseurs pour se remettre sur la bonne voie et enregistrer une augmentation saine des expéditions. La prévision pour 2023 est une demande qui restera lente, mais on espère que 2024 verra un retour à la croissance.

Source