Canalys : les wearables renouent avec la croissance au T2, les smart bands perdent du terrain

Selon le rapport Canalys récemment compilé, le marché mondial des vêtements intelligents a enregistré une augmentation de 2 % des livraisons au deuxième trimestre 2022, par rapport au premier trimestre.

Le total des expéditions mondiales de dispositifs portables intelligents – bracelets de base et montres intelligentes – s’élevait à 41,7 millions d’unités. Parmi eux, les montres de base ont enregistré une forte augmentation de 46,6 % des livraisons, tandis que les montres intelligentes (celles qui ont des applications) enregistrent une augmentation de 9,3 %.

Les bandes intelligentes de base ont cependant subi une baisse de 35,5 % de leurs ventes.

Apple a expédié la part du lion avec 8,4 millions de montres expédiées, soit 26,4% du marché. Samsung devançait Huawei pour la deuxième place avec 2,8 millions d’unités expédiées, tandis que Huawei en avait 2,6 millions.

Noise local en Inde a réalisé une énorme augmentation de 382% des expéditions pour un total de 1,8 million. Noise, Fire-Boltt et boAT ont connu un succès répété, réalisant environ 1 million d’expéditions par trimestre.

Cette augmentation des ventes a permis à l’Inde d’enregistrer sa part de marché la plus élevée jamais enregistrée et de devenir le plus grand marché du monde au deuxième trimestre 2022 avec 15 %.

