Canalys: les marchés des PC et tablettes enregistrent un doublé des ventes au premier trimestre 2021

Canalys a publié son rapport trimestriel sur le marché des PC et des tablettes, et les chiffres pour le premier trimestre 2021 sont plus qu’impressionnants – les ordinateurs et les ardoises ont doublé leurs ventes sur une base annuelle, tandis que les Chromebooks en particulier ont affiché une énorme augmentation de 275%.

Canalys maintient les Chromebooks dans une catégorie distincte, car il s’agit bien d’ordinateurs portables ou d’appareils deux-en-un, mais en même temps, ils sont plus abordables avec une interface utilisateur différente basée sur Chrome, adaptée à un public spécifique. Ils sont extrêmement centrés sur le navigateur et ces appareils sont parfaits pour le travail et les études – ce que beaucoup d’entre nous ont dû faire de chez eux.

Les comprimés, en général, ont connu une augmentation trimestrielle régulière, mais par rapport au premier trimestre 2020, l’augmentation était de 51,8%. Tous les principaux acteurs ont réussi à enregistrer une croissance annuelle en dehors de Huawei qui a toujours du mal à rester à flot sans accès aux technologies fabriquées aux États-Unis.

Le marché des PC a permis à Lenovo de rester en tête, devant Apple, HP, Dell et Samsung. Le Top 5 a conservé ses positions, par rapport au T1 2020, mais tous ont amélioré leurs résultats commerciaux.

L’analyste de Canalys, Brian Lynch, a révélé que le secteur de l’éducation pourrait être un moteur clé pour la majorité des expéditions dans toutes ces catégories, mais la popularité générale auprès des consommateurs augmente également. La situation a été comparée à une marée montante qui remet tous les bateaux à flot, permettant aux entreprises de revenir dans le jeu.

