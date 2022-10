Canalys : les livraisons mondiales de smartphones au troisième trimestre ont diminué de 9 %

Les expéditions mondiales de smartphones pour la période de juillet à septembre ont totalisé 297,8 millions d’unités selon le dernier rapport Canalys Smartphone Analysis. Ce chiffre représente une baisse de 9 % par rapport au troisième trimestre 2021 (325,6 millions d’expéditions) et constitue le troisième trimestre consécutif de baisse des expéditions de smartphones.

Les expéditions de smartphones au troisième trimestre en Europe et en Asie-Pacifique ont surperformé les autres régions avec une amélioration de la demande observée en Inde, en Indonésie et aux Philippines. Malgré les tendances du marché, le segment haut de gamme a connu une forte demande pour les produits phares d’Apple et de Samsung, tandis que la demande pour les appareils de milieu de gamme et d’entrée de gamme était encore une fois faible.

Samsung a conservé sa place de leader avec 64,1 millions d’expéditions et une part de marché de 22 % avec d’importantes promotions de reprise pour sa série Galaxy S et l’introduction de sa nouvelle gamme de smartphones pliables. Apple est arrivé en deuxième position avec 53 millions d’expéditions et une part de 18 % du marché mondial.

Vendeur Expéditions du T3 2022 (millions) Part de marché T3 2022 Expéditions du T3 2021 (millions) Part de marché T3 2021 Croissance annuelle

Samsung 64.1 22% 69,4 22% -8%

Pomme 53,0 18% 49.2 16% +8%

Xiaomi 40,5 14% 44,0 14% -8%

Oppo 28,5 dix% 36,7 12% -22%

vivo 27.4 9% 34.2 11% -20%

Les autres 84,3 27% 92.1 25% -6%

Total 297,8 100% 325.6 100% -9%



Remarques : Chiffres des tableaux arrondis à la première décimale

Cupertino a connu une forte demande pour sa nouvelle série d’iPhone 14 et est la seule entreprise du top cinq à connaître une croissance annuelle positive. Xiaomi a enregistré 40,5 millions d’expéditions et une part de marché de 14 %, suivi d’Oppo (28,5 millions) et de vivo (27,4 millions).

Dans la perspective du quatrième trimestre, les analystes de Canalys prévoient des objectifs de commandes OEM plus bas et une rotation des stocks lente. Les perspectives sont sombres et les fournisseurs disposant des meilleures stratégies pour faire face au ralentissement économique actuel seront ceux qui seront bien positionnés à long terme.

