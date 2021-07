Canalys : les livraisons de smartphones en Chine reculent de 17% au T2, vivo en tête

Selon le dernier rapport de Canalys, les expéditions de smartphones en Chine ont totalisé 74,9 millions d’unités pour la période avril-juin. Ce nombre représente une baisse de 17 % par rapport aux 90,7 millions d’expéditions au cours de la même période l’an dernier. Un autre gros point à retenir est que Huawei ne fait plus partie des cinq plus grandes marques de son marché local.

Vivo ouvre la voie, qui a géré 18,2 millions d’expéditions et une part de marché de 24 %. Oppo arrive en deuxième position avec 16 millions d’expéditions et 21% du marché tandis que Xiaomi avec ses 12,6 millions d’expéditions et 17% de part de marché complète le top trois.

Compagnie Expéditions T2 2021

(en millions) T2 2021

Part de marché Expéditions T2 2020

(en millions) T2 2020

Part de marché Changement annuel vive 18.2 24% 14,8 16% +23% Oppo 16,0 21% 14,5 16% +10% Xiaomi 12.6 17% 9.3 dix% +35% Pomme 7.9 dix% 7.7 9% +2% Honneur 6.9 9% 12.8 14% -46% Les autres 13.3 18% 31,5 45% -58% Total 74,9 100% 90,7 100% -17%

Apple occupe la quatrième place avec 7,9 millions d’expéditions sur la période, ce qui correspond à une part de marché de 10 %. Honor est la cinquième marque avec 6,9 millions d’expéditions et une part de marché de 9 %. Xiaomi est le plus grand producteur du lot avec une croissance annuelle de 35% tandis que Honor était à l’opposé car ses expéditions ont diminué de 46%.

