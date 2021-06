Canalys : les livraisons de smartphones augmenteront en 2021, les modèles 5G battront les téléphones 4G uniquement l’année prochaine

2020 a vu une baisse substantielle de la croissance des smartphones, les expéditions ayant chuté de 7 % en raison des conditions de marché causées par la pandémie de COVID-19. 2021 verra le marché se redresser, prédisent les analystes de Canalys, qui a également prévu qu’il se rapprocherait d’un point de basculement dans l’adoption de la 5G.

Le marché des smartphones va rebondir maintenant que les pays ont commencé à maîtriser la pandémie. Cependant, ce rebond sera limité par la pénurie de composants qui a fait grimper les prix des produits électroniques et a poussé les fabricants à retarder ou même à annuler carrément les lancements de produits.

Même avec ce goulot d’étranglement, les livraisons mondiales de smartphones devraient atteindre 1,4 milliard d’unités cette année, en hausse de 12% par rapport à l’année dernière. Gartner prévoit une augmentation de 11,4 %, IDC est plus conservateur et prévoit 1,38 milliard d’unités expédiées pour une augmentation de 7,7%.

Les fabricants essaieront de tirer le meilleur parti de l’offre limitée. Cela signifie qu’ils donneront la priorité aux marchés plus riches tels que la Chine, les États-Unis et l’Europe occidentale au détriment de l’Amérique latine et de l’Afrique où les marges bénéficiaires sont plus faibles.

Mais même cela n’est pas seul et Canalys prédit que les fabricants préféreront fournir des transporteurs au marché libre. Avec les opérateurs, les gens achètent souvent un nouveau téléphone lorsque leur contrat est en cours de renouvellement, tandis que ceux qui achètent hors contrat peuvent facilement attendre la mise à niveau. Cela pourrait être l’occasion idéale pour les « marques challenger », qui reposent davantage sur les ventes sur le marché libre que sur le soutien des opérateurs, si ces canaux de marché ouverts sont mal desservis par les grandes marques.

Les analystes prédisent que l’année prochaine, les smartphones 5G dépasseront les modèles 4G en termes de livraisons. C’est déjà proche – les modèles 5G représentaient 37% des expéditions mondiales au premier trimestre, un nombre qui devrait atteindre 43% pour l’ensemble de l’année 2021.

Une grande partie de cette croissance est due à des modèles abordables – d’ici la fin de l’année, les appareils à moins de 300 $ représenteront 32 % de tous les smartphones 5G livrés, selon les prévisions. Cependant, la prise en charge du coût supplémentaire des chipsets 5G a amené les fabricants à réduire les autres fonctionnalités de ce segment. Nous l’avons déjà vu avec les versions 5G ayant moins d’écrans ou de caméras par rapport à leurs homologues 4G.

Voici les prévisions d’expéditions de smartphones par région :

Prévisions et croissance des smartphones dans le monde Canalys Smartphone Forecasts : sortie juin 2021 Vendeur Expéditions 2020 (millions) Expéditions 2021 (millions) expéditions 2022 (millions) Croissance annuelle 2020-2021 Croissance annuelle 2021-2022 Asie-Pacifique 351 381 426 8.00% 12.00% EMEA 314 355 370 13.00% 4,00% Grande Chine 341 394 400 16,00% 1,00 % l’Amérique latine 108 126 133 18.00% 5,00% Amérique du Nord 151 159 157 6.00% -2.00% Le total 1265 1416 1484 12.00% 5,00% Remarque : la somme des pourcentages peut ne pas correspondre à 100 % en raison de l’arrondissement Source : Prévisions Canalys (livraisons sell-in), Analyse Smartphone, juin 2021

La source