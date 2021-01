L’époque inhabituelle dans laquelle nous vivons aujourd’hui a poussé les clients à acheter des PC, des ordinateurs portables et des tablettes pour l’éducation et le divertissement. Selon le dernier rapport de Canalys, les fabricants ont expédié 52,8 millions de comprimés au quatrième trimestre 2020 – le montant le plus élevé jamais enregistré.

L’analyse a également révélé que les ventes de Chromebook avaient explosé, avec 11,2 millions d’expéditions au quatrième trimestre 2020 et 30,7 millions pour l’année civile. C’est presque le double par rapport à 2019, lorsque les fabricants n’ont expédié que 14,7 millions d’unités.

Entreprise T4 2019

(en millions) T4 2020

(en millions) Changement 2019

(en millions) 2020

(en millions) Changement Pomme 13,7 19,2 40% 47,3 58,8 24% Samsung 7,1 9,9 41% 22,1 31 40% Huawei 4,5 3,5 (24%) 15 16,3 8% Amazone 4.2 6,5 54% 13,9 15,9 14% Lenovo 2,5 5,6 125% 8.4 14.2 70% Autres 2,3 8.1 257% 18,6 24,5 32% Total 34,3 52,8 125,3 160,6

Apple a dominé le marché des tablettes avec 19,2 millions d’iPad livrés pendant la période des fêtes, le montant le plus élevé depuis 2014. Tout au long de l’année, Cupertino a surpassé le deuxième Samsung à deux reprises.

Les trois derniers mois de 2020 ont été extrêmement positifs pour Lenovo qui a augmenté ses expéditions de 125% – de 2,5 à 5,6 millions, propulsant l’entreprise dans le Top 5 de l’année. Huawei a été le seul acteur majeur à ne pas avoir profité de la situation et ses expéditions ont chuté de 24% au quatrième trimestre 2020, permettant finalement à Amazon et Lenovo de réduire la distance pour la troisième place.

Canalys a également fourni une analyse globale du marché des PC, ordinateurs portables et tablettes. Lenovo a conservé sa première place pour 2020 avec 87 millions d’appareils livrés, mais les solides performances d’Apple en matière de Macbooks ont permis à l’entreprise de prendre la deuxième place confortablement, devant HP, Dell et Samsung. L’ensemble du marché a vu 458,2 millions d’appareils expédiés, une augmentation de 17% par rapport à 2019.

