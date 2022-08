Canalys : les expéditions d’Apple et de Samsung au deuxième trimestre ont augmenté en Amérique du Nord malgré la baisse du marché

Le marché des smartphones en Amérique du Nord ne ressemble à aucune autre région, et le dernier rapport de Canalys nous a rappelé la différence flagrante dans les performances des ventes et la représentation de la marque.

La société d’analyse a révélé que les livraisons totales de smartphones au deuxième trimestre 2022 avaient diminué de 6 %, mais Apple et Samsung ont réussi à augmenter les livraisons et la part de marché. Selon le rapport, un smartphone sur deux expédié en Amérique du Nord entre avril et juin est un iPhone.

Le marché a renoué avec la croissance l’année dernière en 2021 après une année 2020 difficile, mais maintenant, plusieurs facteurs inversent à nouveau la tendance. L’inflation élevée, la baisse de confiance des consommateurs et le ralentissement économique général réduisent la demande, a déclaré Runar Bjorhovde. La plupart des principaux fournisseurs ont réussi à égaler leurs expéditions à partir du deuxième trimestre 2021.

Apple a réussi à augmenter ses livraisons grâce aux solides performances de l’iPhone 13, tandis que Samsung a connu le succès avec le Galaxy S22 et le Galaxy S22 Ultra. L’intérêt pour les mid-rangers tels que le Galaxy A33 et le Galaxy A53 était plus faible que prévu.

Les analystes disent que les personnes qui achètent généralement un smartphone dans la fourchette de prix de 250 à 600 dollars ont tendance à opter pour un appareil moins cher, ce qui creuse l’écart entre les téléphones d’entrée de gamme et les produits phares. La demande dans le bas de gamme reste solide car le Galaxy A13, les nouveaux téléphones Moto G Power et diverses solutions de marque opérateur de Verizon et T-Mobile offrent des options économiques.

Canalys a également révélé que les trois variantes de l’iPhone 13 figuraient parmi les 5 meilleures ventes au deuxième trimestre 2022, avec l’iPhone SE (2022) et l’iPhone 12.

Les prévisions pour le second semestre de l’année indiquent que la demande continuera de diminuer et que les entreprises investiront massivement dans le marketing pour pousser leur inventaire actuel dans des offres groupées et d’autres promotions plutôt que de lancer de plus en plus de nouveaux produits.

La source