L’année 2020 s’est terminée par trois mois solides pour Apple – la société a expédié le plus grand nombre d’iPhones en un seul trimestre, en particulier 81,8 millions d’unités, selon les données de Canalys.

Cela a poussé Apple à la première place en termes de part de marché. Samsung n’a pas réussi à défendre sa position, les expéditions ayant diminué de 12% d’une année sur l’autre (en glissement annuel), à 62 millions d’unités. Mais le combat Apple / Samsung n’a pas été le point culminant du trimestre.

Huawei est tombé du Top 5 des smartphones pour la première fois en six ans. Les concurrents chinois n’ont pas tardé à engloutir sa part de marché, Xiaomi augmentant de 31%, jusqu’à 43,4 millions d’unités expédiées.

Les chiffres de Huawei incluent les expéditions Honor, qui ont toutes deux souffert des sanctions américaines. Honor a été scindé vers la fin de 2020, les analystes garderont donc un œil sur ses performances maintenant qu’il a retrouvé l’accès aux fournisseurs de composants.

Cette indépendance s’accompagne cependant d’obstacles. Premièrement, Honor doit se développer pour combler les niches précédemment réservées à la société mère (Honor était plus orienté vers les jeunes, Huawei occupait le poste premium). Deuxièmement, il doit signer ses propres accords avec les transporteurs et les détaillants.

La pandémie a provoqué une légère baisse de 2% du total des expéditions de smartphones pour le dernier trimestre de cette année (359,6 millions). Cependant, les fabricants avaient un plan de match et ont renforcé les canaux de vente en ligne, de sorte qu’ils ont mieux résisté qu’ils ne l’ont fait au début de la pandémie.

Fait intéressant, les analystes notent que la décision d’Apple de retirer le chargeur de l’emballage de vente au détail lui a donné un avantage – les boîtes plus petites et plus légères sont plus faciles à expédier, ce qui est vital à un moment où les frais de transport sont plus élevés que la normale.

En regardant 2020 dans son ensemble, Samsung était le plus gros acteur avec 20% de part de marché, suivi d’Apple et de Huawei (qui avait beaucoup d’inertie au début). Les perspectives pour 2021 sont positives, surtout maintenant que les efforts de vaccination ont commencé.

Quant à Honor, les analystes s’attendent à ce que ce sera une bataille difficile pour récupérer la part de marché perdue.

Vendeur Expéditions 2020 (millions) Part de marché 2020 Expéditions 2019 (millions) Part de marché 2019 Croissance annuelle Samsung 255,6 20,00% 298 22,00% -14,00% Pomme 207,1 16,00% 198,1 14,00% 5,00% Huawei (y compris Honor) 188,5 15,00% 240,6 18,00% -22,00% Xiaomi 149,6 12,00% 125,5 9,00% 19,00% Oppo 115,1 9,00% 120,2 9,00% -4,00% Autres 348,9 28,00% 384,3 28,00% -9,00% Total 1264,7 100,00% 1366,7 100,00% -7,00% Remarque: les pourcentages peuvent ne pas correspondre à 100% en raison des arrondis Source: Estimations Canalys (livraisons de vente), Smartphone Analysis, janvier 2021

La source