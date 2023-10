Au total, 43 millions de smartphones ont été expédiés en Inde entre juillet et septembre, selon le dernier rapport. Canalys Rapport Pulse du marché des smartphones. Ce chiffre représente une baisse de 3 % par rapport aux valeurs d’il y a un an, mais Canalys note que l’amélioration de la confiance des consommateurs et le lancement de plusieurs smartphones haut de gamme conduiront probablement à une croissance positive avant les fêtes de fin d’année.

Samsung a conservé son leadership sur le marché avec environ 7,9 millions d’expéditions et 18 % de part de marché. Xiaomi arrive à la deuxième place, à égalité avec la part de marché de Samsung, avec 7,6 millions de smartphones vendus. Vivo complète le trio de tête avec 7,2 millions d’expéditions et une part de marché de 17 %. Les autres sociétés du groupe BBK, Realme (5,8 millions) et Oppo (4,4 millions), se sont classées respectivement quatrième et cinquième.

Expéditions indiennes de smartphones et croissance annuelle Canalys Smartphone Market Pulse : T3 2023

Fournisseur Expéditions du troisième trimestre 2023 (millions) Part de marché du troisième trimestre 2023 Croissance annuelle

Samsung 7.9 18% -3%

Xiaomi 7.6 18% -17%

vivre 7.2 17% -1%

Vrai moi 5.8 13% -6%

Oppo 4.4 dix% -16%

Autres 10.1 24% 19%

Total 43,0 100% -3%

Remarque : Les pourcentages peuvent ne pas totaliser 100 % en raison des arrondis. Les estimations de Xiaomi incluent la sous-marque POCO, OPPO exclut OnePlus. Source : Estimations Canalys (livraisons sell-in), Smartphone Analysis, octobre 2023



Les marques ne faisant pas partie du top cinq, comme OnePlus, Infinix, Tecno et Motorola, ont connu une croissance impressionnante grâce à leur présence croissante en Inde. Dans l’ensemble, c’est le segment d’entrée de gamme qui a réalisé les meilleures performances en termes de livraisons avec de nouvelles offres offrant une connectivité 5G. Les téléphones haut de gamme de Samsung et Apple ont également connu une forte croissance grâce à des offres attractives lors des soldes festives.

Source